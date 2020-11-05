個人申請、繁星簡章上線 11所國立大學啟動願景計畫
個人申請、繁星簡章上線 11所國立大學啟動願景計畫
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-11-05 12:54:58
110學年度大學繁星推薦、個人申請入學2本招生簡章內容今（5）日起正式公告，今年學測申請入學提供5.5萬個名額，另外，教育部推動的「願景計畫」也在此學年度首次啟動，提供在地或弱勢學生透過個人申請，就近就讀海大、東華、金門等11所國立大學。
大學甄選入學委員會表示，110學年度繁星推薦招生計有68所大學校院、1779個學系組參加，提供招生名額合計為16111個，較去年略為增加1個。個人申請入學招生則計有69所大學院校、2181個學系組參加，提供招生名額合計為55541個，較去年55267個，增加274個。另外今年新增以「願景組」招收符合申請校系所規定的「願景計畫生」資格學生107名。為促進社會流動並提供弱勢學生多元升學管道，教育部自110學年度起推動「願景計畫」，提供在地或弱勢的學生可透過個人申請招生，就近就讀海洋、台南、東華、屏東、台東、暨南、嘉義、宜蘭、聯合、高雄及金門等11所國立大學。
甄選委員會說明，這11所大學得另設「願景組」或以「願景計畫外加名額」等擇一方式招收符合願景計畫生身分資格的學生。而各大學對於願景計畫生資格規定不同，考生務必於報名前詳閱申請校系之分則內容或逕洽該校系先行確認，以維護自身權益。另外從此學年度起，報名參加繁星推薦考生，要比照個人申請考生，至甄選委員會網站自行設定個人專屬密碼。而為便利考生聲明放棄入學資格，並節省郵寄放棄入學資格聲明書的費用，考生應依簡章規定於時限內至甄選委員會網站聲明放棄入學資格，否則一律不得參加當學年度大學考試入學分發招生、科技校院四年制及專科學校二年制甄選入學招生及科技校院四年制及專科學校二年制日間部聯合登記分發入學招生。