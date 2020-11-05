藍委痛批NCC成「新聞自由殺手」 陳耀祥：基於義務審查
藍委痛批NCC成「新聞自由殺手」 陳耀祥：基於義務審查
記者賴志昶/綜合報導
calendar_today2020-11-05 12:56:19｜update2020-11-05 12:57:24
中天新聞台換照案持續引以各界關注，國民黨立委魯明哲今（5）於立法院呼籲，國家通訊傳播委員會（NCC）原本是新聞自由的推手，不要成為「新聞自由的殺手」。對此，NCC主委陳耀祥回應，NCC審查中天換照是基於法定義務，只會審查其專業，並不會審查電視台的政治立場。
立法院交通委員會今日審查110年度NCC單位預算，國民黨立委洪孟楷質詢稱指，NCC日前召開的中天換照聽證會上，指派有有特定立場的王維菁、林麗雲等2位委員主持，會干涉到聽證會公正度；另外，為何NCC審查新聞台換照案，還要評估其是否有國安疑慮。國民黨立委魯明哲也指出，聽證會當天的7位委員，意見太過一致，顯示出NCC對換照案一事已有判決，只是遲遲不願公開，希望NCC不要成為新聞自由的殺手。
對此，陳耀祥強調，每個人都可以有自己的意識形態，「電視台也可以有政治立場」，但如果沒有具體事實，無法判斷其意識形態是否會影響到職權；而王維菁、林麗雲2位委員本來就是傳播專長的委員，在會內也是負責內容與平台，所以由他們主持聽證會；至於中天新聞內容是否有國安疑慮，目前會內尚未掌握直接證據。
陳耀祥表示，NCC對於電視台的換照審查，並不會評估它的政治立場，會依據該台的專業表現進行判斷；另外，NCC昨日還邀請中天高層來會內討論，相關資料也都還在彙整當中，目前還未有確定判決，並沒有所謂藏在桌子底下的判決書；此外，會內都是基於法律義務進行審查，沒有「新聞自由殺手與劊子手」一事。另外，時代力量立委邱顯智呼籲，NCC應再召開中天換照聽證會，以釐清相關爭議。陳耀祥回應，換照案規定得在電視台申請換照後的6月內決議，因此目前時程來看較為急迫；另外，先前經過聽證會與邀請中天到會內陳述後，NCC也蒐集完善資料，整體而言未來不會再舉行聽證會。