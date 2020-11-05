川普要求密西根停止計票 州務卿：對選舉結果影響不大
川普要求密西根停止計票 州務卿：對選舉結果影響不大
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-05 13:32:01
據美國媒體統計，密西根州幾乎已經開完全部的選票，拜登以 50.3% 比上川普 48.1% 保持領先，並且以近 12 萬票的優勢，遠遠超過川普 2016 年在該州勝出的紀錄。但川普的密西根州務卿本森（ Jocelyn Benson ）表示，川普團隊提出的訴訟，並不會對選舉結果造成太大的影響。
面對川普對密西根州提出的要求，民主黨籍的州務卿本森表示，我相信這個行為影響甚少，幾乎所有的有效選票都已經被計算，且該州的計票工作「充滿效率、透明性，安全且有條理」任何有不同意間的人可能只是對選舉結果感到不滿，密西根州將會堅決反對有關選舉結果的異議，或是散步假消息。本森相信密西根州的選舉程序，可以承受法律上的挑戰；儘管本森態度強硬，川普的團隊還是以當地開票沒有開放監票為由，執意提出訴訟。密西根州最大的城市底特律（ Detroit ）民眾在週三（ 4 ）展現對選舉的熱情，情緒激動的聚集在投票處附近，選舉委員出於防疫考量，將 30 多個人阻擋在外，其中大部分為共和黨支持者。