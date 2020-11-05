許勝雄續代海基會董座 陸委會：非公職人員無需申報財產
許勝雄續代海基會董座 陸委會：非公職人員無需申報財產
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-05 19:59:16
海基會新任董事長人選仍未找到，原本只擔任代理董事長3個月的金仁寶集團董事長許勝雄將持續代理。對於代理公職超過3個月需要申報財產的問題，陸委會副主委兼發言人邱垂正今（5）日表示，經向法務部洽詢，許勝雄是以民間捐助人的身份獲選為董事，並非政府的代表董事，不屬於公職人員，也不支薪，依法無需申報財產。
邱垂正指出，據法務部函釋，依公職人員財產申報法規定，代表政府或公股出任私法人之董事，是指代表政府或公股利益行使董事職權，換句話說，許勝雄並非公職人員，不適用財產申報相關規定，所以沒有財產申報的問題。此外，許勝雄擔任代理董事長期間，有無需要赴立法院報告、備詢，邱垂正說，海基會歷任董事長若無支薪，除了代表政府簽署兩岸協議外，依照慣例，無需至立法院報告、備詢，許勝雄並未支薪，且僅為代理董事長，依慣例無需至立法院報告、備詢，立院若邀請海基會出席會議，陸委會都非常尊重，依慣例將由副董事長兼秘書長代表出席。新聞來源為Newtalk 新頭殼