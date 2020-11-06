大選結果難產 拜登再籲大家冷靜：「毫無疑問我將勝選」
大選結果難產 拜登再籲大家冷靜：「毫無疑問我將勝選」
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-06 06:58:32
美國大選開票陷入膠著，民主黨總統候選人拜登當地時間 5 日下午 4 點 15 分（台灣時間 6 日清晨 5 點 15 分）再度於得瓦拉州出面發表簡短談話，除了呼籲各方保持冷靜外，也重申他和副總統候選人賀錦麗毫無疑問將會勝選。
拜登於德拉瓦州威爾明頓（ Wilmington ）再次現身，除了為在新冠肺炎疫情中死去的人們致上哀悼外，提到選舉時，拜登強調每張有效選票都需要被清楚計算，「在美國，投票是神聖的，這有助於我們的國人表達他們的想法，這是選民的意志，每張選票都必須計算在內」。拜登並指出，民主的過程有時需要一點耐性，保持耐性最終將得到回報，他和搭檔賀錦麗依然樂觀看待選舉結果：「毫無疑問地，當計票結束時，賀錦麗和我將被宣布為獲勝者」。
談話最後，拜登也呼籲各方保持冷靜，程序正在進行中，計票也正朝完成的目標邁進，很快就能得到結果。在拜登發表此次談話前不久，他的對手川普剛在推特上崩潰發文，大喊要停止所有計票動作，而拜登卻在談話中提到每張票都要被算到、計票仍在持續，頗有回敬川普的意味。