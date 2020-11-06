喬治亞州開票已98%！川普領先不到1萬票 選情告急
喬治亞州開票已98%！川普領先不到1萬票 選情告急
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-06 07:35:43｜update2020-11-06 07:37:19
美國總統大選的開票作業仍在進行，川普與拜登在僅餘的幾個關鍵搖擺州激烈廝殺，根據外媒最新統計，川普在擁有 16 張選舉人票的喬治亞州領先票數跌破 1 萬，隨時有被對手超車的危險。
根據《 CNN 》報導，喬治亞州的開票率已達 98% ，尚有 2％ 的選票未開，最新開票結果顯示， 2 人在該州的選票皆突破 243 萬票，但川普的領先幅度持續收窄，目前僅比拜登多約 9000 票，非常危險。CNN 主播約翰（ John King ）表示，類似狀況也正於賓州上演， 2 人在賓州的差距越拉越近，川普和競選經理不斷與共和黨州長電話聯繫，精算每一州的選票。
喬治亞州對於川普勝選與否至關重要，昨日才傳出由於喬治亞州選情告急，川普競選團隊正在醞釀集體請辭的氛圍。若是喬治亞州被拜登搶先拿下，他就能夠以 280 張選舉人票的優勢入主白宮；而川普若丟了喬治亞州，想再扳回頹勢，不但得死守賓州及北卡，還得逆轉由拜登領先的內華達和亞利桑那州，難度大幅增加。