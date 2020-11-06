▲ BFGoodrich百路馳越野精神，Advantage T/A 公路演繹

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近年消費者口味偏向休旅車款，台灣市場也不在例外，尤其今年因為疫情影響，更吹起「國旅」風潮，也把自用車需求拉高。看準越來越多人喜歡往外跑，BFGoodrich百路馳將 Mud Terrain T/A KM3 重度泥地胎與 All-Terrain T/A KO2 全地形胎的技術應用在 Advantage T/A 轎車胎與休旅胎款，並主打「安全有感」、「暢快駕馭」、「經濟實惠」等三大優勢，讓台灣車主可以在多雨多山的環境中安全出遊。而這三大優勢，也是本次體驗會的重點項目。

Advantage T/A 轎車胎與休旅胎款，並主打「安全有感」、「暢快駕馭」、「經濟實惠」等三大優勢，讓台灣車主可以在多雨多山的環境中安全出遊。

× Advantage T/A 轎車胎與休旅胎款，並主打「安全有感」、「暢快駕馭」、「經濟實惠」等三大優勢，讓台灣車主可以在多雨多山的環境中安全出遊。

Advantage T/A 系列為百路馳專為「On-Road街道與都會」量身訂做的街道胎款，採用獨特的轎車胎和休旅車胎共用花紋設計，適合一般都會區街道及輕度越野環境。尺寸方面，13 吋至 17 吋為 Advantage T/A Drive、15 吋至 18 吋為 Advantage T/A SUV、17 吋至 20 吋則為 Advantage T/A Sport，尺碼選擇涵蓋所有國內主流轎車/休旅車款的原廠輪胎規格。



胎面採用了加大的高效排水溝槽以及獨特的破水膜橫向刀槽花紋設。

× 胎面採用了加大的高效排水溝槽以及獨特的破水膜橫向刀槽花紋設。

Advantage T/A 系列強化濕地的制動性能。胎面採用了加大的高效排水溝槽以及獨特的破水膜橫向刀槽花紋設計，除了大幅減少行經高積水路面時的水飄現象，強化矽配方膠料也提升疏水效率。在胎體結構方面，Advantage T/A系列運用柔韌雙層胎體設計及胎肩壓力均衡科技來提升高速過彎的穩定性，其中央傳動肋條，更能保持高速轉動時的傳動力確保駕駛時輪胎的穩定性。同時源自美國的遠距通勤文化也讓 Advantage T/A 系列有高里程耐磨的經濟特性。





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試駕當天體驗了 Drive 與 SUV 兩種胎款，在溫度偏低且稍微溼滑的陽金公路上，除了彎中穩定性十足，也不會因為較深的排水溝槽而有明顯滾動噪音。尤其，從 Toyota RAV4 換到較貼地的 Toyota Vios，行經起伏路面也有不錯的韌性。簡言之，即便是開著經濟車款，偶爾在山路間想感受一下速度，這套胎確實可以給予駕駛信心；行經非鋪裝道路時也享有百路馳的越野胎技術做後盾。以單條輪胎從 2000 元起跳的價位而言，可以擁有接近高階進口胎的行路質感，再加上 400 磨耗指數，Advantage T/A 確實值得經濟取向卻想兼顧駕馭樂趣的買家考慮。





完整價目參考表請見文末。

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