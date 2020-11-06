華郵：美選投票日後仍有15萬票未送抵計票

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計票結果雖未出爐，共和黨籍現任總統川普已對連任信心滿滿，民主黨籍候選人拜登（Joe Biden）也自認勝利在望。
「華盛頓郵報」報導，美國郵政管理局（USPS）資料顯示，郵件處理中心有超過15萬張票未於投票日前送抵，包括逾1萬2000張是在5個尚未分出勝負的州。
雖然郵政管理局主管們再三保證，郵局幹部每天都有清點該送達的選票，但也在今天公布的法庭文件中承認未能及時處理數以千計的選票，且昨天處理的選票比投票日當天還多。
郵局未在投票日前把選民寄出的票送達，估計這幾天數量會愈來愈多。有些選務專家擔心，即使有些州接收選票的時限較寬鬆，這些票可能仍來不及送抵。
在幾個搖擺州，選票即使來得較晚，只要郵戳日期是在11月3日前、且於6日前送抵，依法仍可被計入。例如內華達州，有4518票在投票日之後才到；北卡有2958票、賓州有3439票，都在投票日之後才送抵。
但也有其他州有不同規定，即選票若未於投票日之前送到選務官員手中就算作廢。例如亞利桑那州有864票、喬治亞州有853票遲到。
這些州的計票作業尚未結束，因此不清楚未即時送抵的選票會否影響這次大選結果，但選票處理延誤的問題，凸顯出臨近投票日時才透過公家郵政寄送選票的風險。
報導提到，今年6月上任的美國郵政管理局長德喬伊（Louis DeJoy），過去曾大力在財務上贊助川普。他上任後實施撙節開支計畫，並試圖刪減6400萬個工時，相當於63萬名郵務人員少工作3週。但賓州、紐約州、華盛頓州及哥倫比亞特區的法官都命令德喬伊暫停這項爭議計畫。
另一增加郵政負擔的狀況是，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情迫使許多民眾待在家，網路購物大舉成長，包裹數量因而愈來愈多。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1091106