近奇岩捷運站精品飯店小宅 令和開案3週已熱銷5成
生活中心/綜合報導
calendar_today2020-11-06 17:00:00
台灣疫情控制有術，台商回流、市場游資多，紛紛選擇投入地產市場避險，以北投、石牌及天母購屋，奇岩居住環境舒適，為少有高質感社區，成為返台高資產族首選地，全台首座生態重劃區「奇岩重劃區」低建蔽率、高綠覆率，環境舒適，眾多建商紛紛蓋起大樓。
「令和」的基地坪數僅137坪，首次進入台北市一級戰區的精業建設選擇了這裡蓋起精緻小宅，業者表示，奇岩重劃區是低密度的住宅區，土地成本相當高，已經進入飽和，在這裡不僅可以感受重劃區的氛圍，生活步調質感非常悠閒，外觀是歐式建築風格，搭配大地色系，沈穩又有質感，屋突線條雕塑讓外觀更為與眾不同。
整齊的街道加上奇岩1~3號公園、磺港公園及公館公園共5座的公園環繞，用離塵不離城的概念，讓居住環境唯美謐靜，質感更加提升，不少台商回流後必定考慮這裡定居。且有別於一般重劃區在「生活機能」的不足，奇岩重劃區緊鄰北投市區商圈，開車不到5分鐘就可享有美食小吃及生活採買；清江雙語國小、北投國中等學區就在附近；榮總、振興醫院的先進醫療資源，讓奇岩重劃區成為了高端全齡的生活聚落。
令和與其他建案較不同的地方在於，奇岩重劃區大多都以大坪數建案為主，價格動輒超過2000萬以上，讓不少購屋族趨之若鶩，令和今年首度在區內推出小坪數建案，13~25坪1~2房，全棟僅27戶，為了讓住戶住的安心買的放心，全棟採用德國衛浴建材，挑高4米的大廳特別邀請獲得MUSE設計大獎團隊前來打造，製造出精品飯店的氛圍，開案3週以來已吸引不少投資族與北市首購族的目光，業者表示，在潛銷期間銷售就已破5成，很有可能成為下一個秒殺建案，預計2021年完工。
在台北市政府積極推動「台北科技走廊」選定北投士林科學園區為最後一塊版圖，將與內科、南軟串連，成為下一座科技大城，產業中將引進先進醫療、智慧科技等趨勢產業，預做年產值將達10兆元，釋出4萬個工作機會，業者表示，市府建設的利多消息之下，奇岩重劃區已經具備了長期發展的優勢。