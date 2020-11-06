賴清德：要以病毒為師　讓台灣成為生物韌性國家

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賴清德提到，第一線醫療人員所築起的防線很堅固，他們不怕艱難，明知有被傳染的風險，仍然走進隔離、加護病房，治療病人。也看到政府的努力及超前部署，以及疫情指揮中心與經濟部的前線、後勤合作。台灣即便相對安全，但國際上疫情方興未艾，還是要謹慎小心、堅守崗位，持續捍衛國人健康，一直到疫情結束為止。
賴清德認為，要以病毒為師，從而共同為台灣完成三個目標。第一，讓台灣成為具有生物韌性的國家，不論是2003年的SARS、後來的MERS或今年的COVID-19，面對未來還會有的新興傳染病，在公共衛生或醫療上，累積更好的經驗，讓台灣有能力因應未來新興傳染病的挑戰。
賴清德接著說，第二，也要發展生物科技，未來已進入了精準醫療、智慧醫療的時代， COVID-19給的挑戰，遠超過想像。除了購買國際疫苗外，他也盼支持台灣的疫苗公司，協助國內疫苗廠製造疫苗的能力更加提升，讓生物科技產業發展，從而為國人健康做出貢獻。第三，今天研討會的主題範圍很廣，從預防、疫苗到治療，相信都會有很好的成果；雖然COVID-19帶來了新的挑戰，但是當大家有機會更了解COVID-19，也讓台灣步入了一個新的境界，成為健康的台灣，在各面向都能更提升、進步。
包括衛生福利部疾病管制署署長周志浩、台灣大學副校長張上淳、長庚大學校長包家駒、林口長庚醫院院長程文俊、桃園長庚醫院院長楊政達等也出席這項活動。
新聞來源為Newtalk 新頭殼