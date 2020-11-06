柯文哲「我市長前2年亂當」 呼籲蔡英文勇敢做事
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-11-06 14:21:49
台北市長柯文哲６日到市議會接受質詢，在回答國民黨議員游淑慧時表示，蔡英文總統已經沒有連任壓力，不論是健保、勞保，都應該勇敢去改革，不過他也提到蔡英文至今不敢特赦陳水扁，他也自謙當市長「前兩年都是亂當」，
游淑慧問柯文哲「蔡英文到底是不是一個合格的國家領導人？」柯文哲回答，畢竟有817萬票投給蔡英文，他不能這樣說，既然蔡英文現在已經沒有連任壓力，對於該做的事，就應該勇敢去做，不管是勞保、健保，這些都是問題，不宜拖下去，應該勇敢去做事。柯文哲說，每個人的執政風格不同，像他就是風格強烈；如果有人是「給大家決定」，那最後「就是沒有決定」。游淑慧說，這是不是「小英被身邊的人綁架？」柯文哲回答，不要這樣講，既然她是第二任，已經沒有連任包袱，就應該勇改去做。柯文哲也說，不過蔡英文連「阿扁特赦」都不敢，這問題應該說「把歷史問題解決掉」，像是三七分帳。
蔡英文問柯文哲，你和蔡英文是否還有溝通？柯文哲說，我跟她沒有關係，完全沒有溝通了，但是我還是有很多民進黨的朋友。現在民眾黨在立法院都是看議題合作的，「只要是對的，我們就去做，所以我們有時跟國民黨合作，有時跟民進黨合作，不會錯了，一路拗到底」。柯文哲也說，做市長要有準備，他選上之前沒有準備，「所以前兩年亂當」、「但是我常常檢討我自己」。游淑慧問「所以之前五大弊案都是亂說的？」柯文哲回答，我覺得那五個案子的程序還是不對。