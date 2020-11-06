國旅大爆發　雲林觀光客人數飆升六都外全國笫一

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

國旅大爆發　雲林觀光客人數飆升六都外全國笫一

記者蘇榮泉/綜合報導

calendar_today2020-11-06 17:00:00

不畏疫情國旅大爆發
▲雲林有歷史悠久的宗教文化聖地，觀光發展及潛力不容小覷。（圖／雲林縣政府提供）
國人不畏疫情國旅大爆發，雲林縣觀光客大幅提升，依交通部觀光局統計數據顯示，109年(1-8月)觀光人次雲林縣第一名786萬人次，第二名南投縣764萬人次，第三名新竹縣706萬人次，第四名彰化縣705萬人次，第五名花連縣657萬人次，品牌行銷成功奏效。
我是廣告 請繼續往下閱讀
雲林縣長張麗善表示，108年度遊客人數相較前(107)年增加約250萬人次，約4成的成長幅度，縣府去年(108)宣布啟動幸福元年，以「幸福三部曲」結合「特色節慶」推出各式主題活動，並透過拍攝微電影、直播等活潑、多元宣傳方式，成功行銷在地觀光特色，吸引遊客湧入。
▲雲林用地方特色文化來推展地方觀光特色更具競爭力。（圖／雲林縣政府提供）
▲雲林用地方特色文化來推展地方觀光特色更具競爭力。（圖／雲林縣政府提供）
古坑綠色隧道在疫情期間，逆勢飆升成全國十大觀光景點第5名；另外，今(109)年1至10月的觀光人次已超過去年整年度的880萬人次，預計至年底，109年觀光人次將超越1000萬人次，在後疫情時代，遊客人數逆勢成長。

▲雲林用地方景點特色來推展地方觀光更具競爭力。（圖／雲林縣政府提供）
▲雲林用地方景點特色來推展地方觀光更具競爭力。（圖／雲林縣政府提供）
文化觀光處長陳璧君表示，觀光客增加原因是縣府推出許多主題性活動，包括6月份安心旅遊1.0秒殺、8月份加碼安心旅遊2.0銷售一空、遊雲林抽汽車、神工傳藝全台北中南巡迴特展、北港燈會、雲林海洋音樂祭、詔安客家文化節、雲林國際偶戲節、西螺大橋藝陣文化季、台灣國際咖啡節等，透過主題活動帶遊客遊雲林，扣除六都，本縣109年1月至8月觀人次為第一名，11-12月將陸續推出台灣國際咖啡節、雲林咖啡馬拉松及雲林人之夜等大型活動，期再帶動另一波人潮湧入雲林觀光。

▲雲林用地方景點特色推展地方觀光更具競爭力。（圖／雲林縣政府提供）
▲雲林用地方景點特色推展地方觀光更具競爭力。（圖／雲林縣政府提供）
張麗善指出，「雲林不是文化沙漠，且是深藏不露」，儘管雲林縣內的旅館數量相較其他縣市少，相關觀光遊樂業也不多，且無百貨公司進駐，但雲林有自然景觀，擁有深厚文化底蘊優勢適合發展觀光，在觀光人次部分表現亮眼，顯見雲林的觀光發展及潛力不容小覷。
張麗善強調說，未來縣府會持續推動，讓全台灣甚至國外旅客看見雲林的美好，也印證雲林用文化來推展地方觀光特色更具競爭力。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

您支持18歲公民權嗎？

您支持18歲公民權嗎？

繼續作答
台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

繼續作答
票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀