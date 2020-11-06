國旅大爆發　雲林觀光客人數飆升六都外全國笫一

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古坑綠色隧道在疫情期間，逆勢飆升成全國十大觀光景點第5名；另外，今(109)年1至10月的觀光人次已超過去年整年度的880萬人次，預計至年底，109年觀光人次將超越1000萬人次，在後疫情時代，遊客人數逆勢成長。
文化觀光處長陳璧君表示，觀光客增加原因是縣府推出許多主題性活動，包括6月份安心旅遊1.0秒殺、8月份加碼安心旅遊2.0銷售一空、遊雲林抽汽車、神工傳藝全台北中南巡迴特展、北港燈會、雲林海洋音樂祭、詔安客家文化節、雲林國際偶戲節、西螺大橋藝陣文化季、台灣國際咖啡節等，透過主題活動帶遊客遊雲林，扣除六都，本縣109年1月至8月觀人次為第一名，11-12月將陸續推出台灣國際咖啡節、雲林咖啡馬拉松及雲林人之夜等大型活動，期再帶動另一波人潮湧入雲林觀光。
張麗善指出，「雲林不是文化沙漠，且是深藏不露」，儘管雲林縣內的旅館數量相較其他縣市少，相關觀光遊樂業也不多，且無百貨公司進駐，但雲林有自然景觀，擁有深厚文化底蘊優勢適合發展觀光，在觀光人次部分表現亮眼，顯見雲林的觀光發展及潛力不容小覷。
張麗善強調說，未來縣府會持續推動，讓全台灣甚至國外旅客看見雲林的美好，也印證雲林用文化來推展地方觀光特色更具競爭力。