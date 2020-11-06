鍾明軒配音《鬼滅》遭取消！她曝「真實SOP」：太多變因

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廣告小妹透露，實際上的SOP其實是從主管傳來兩份內部名單，窗口自行做功課，了解名單後進行篩選，窗口再寄信給其中一個人詢問檔期和價碼，要經過多輪信件往返後，窗口呈上報價與合作注意事項，如果主管通過，再拿給老版簽字，如果都沒有問題，才會擬定合約。
廣告小妹指出，鍾明軒糾結於「老闆不喜歡他，當初為何還要邀約浪費時間？」但業界多數時候的SOP就是這樣啊，是一切細節討論完畢，高層再決定要用誰，在這過程中，有太多變因了，而且從一開始鍾明軒和劉傑就是競爭者關係，都在名單上，不存在誰替誰的問題。
廣告小妹提到，如果真如鍾明軒所言，窗口直接告知是高層不喜歡他而換角，她認為「公司應該換掉窗口，也太白目了」，通常受過訓練的公關，會從一開始就告知一切合作事宜仍在挑選適合人選階段，暗示主管及老闆有最終決定權，通知合作無法進行時，也要想好各種理由而不是直接把底牌掀給人家看。
許多網友也紛紛回應，「的確是，看完美人的描述，只覺得窗口應對失當」、「小妹說明也太仔細了吧」、「我覺得沒有簽約的事，本來就不作數」、「窗口問題好像比較大」、「原來SOP是這樣」、「採購不能把話說死啊，說死的採購完全NG」、「這解釋也太精闢」。（編輯：許智超）