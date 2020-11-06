鍾明軒配音《鬼滅》遭取消！她曝「真實SOP」：太多變因

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鍾明軒配音《鬼滅》遭取消！她曝「真實SOP」：太多變因

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-06 18:55:26

▲鍾明軒痛批《鬼滅之刃》劇場版配音遭高層取消，對此，廣告小妹也發文透露真實的SOP。（圖／翻攝自《鍾明軒》臉書及《凡槿（廣告小妹）》臉書 ）
▲鍾明軒痛批《鬼滅之刃》劇場版配音遭高層取消，對此，廣告小妹也發文透露真實的SOP。（圖／翻攝自《鍾明軒》臉書及《凡槿（廣告小妹）》臉書 ）
網紅鍾明軒昨（5）日在YouTube影片抱怨，自己原先獲邀參與《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》的中文配音，卻因高層一句「他有政治立場」而被取消，讓他氣得在影片最後祝代理商木棉花「儘早倒閉」。對此，廣告小妹透露，業界的SOP其實不是鍾明軒想的那樣，實際上也存在許多變因。
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廣告小妹（凡槿）在個人臉書表示，對於鍾明軒「遭換角」事件，單純覺得沒必要罵他，他是缺乏社會經驗，以及對公關、行銷工作的認知，所以與其罵他，不如幫他補點功課，在鍾明軒眼裡認為的SOP是，窗口先與主管討論名單，敲定人選名單後予老闆審核，老闆點頭說好窗口提出邀請，最後敲定細節後雙方簽約合作。
▲鍾明軒踢爆原本他獲邀參與《鬼滅之刃》中文版電影配音，角色則為「魘夢」，卻遭高層取消。（圖／翻攝自《鍾明軒》臉書及《木棉花》臉書
▲鍾明軒踢爆原本他獲邀參與《鬼滅之刃》中文版電影配音，角色則為「魘夢」，卻遭高層取消。（圖／翻攝自《鍾明軒》臉書及《木棉花》臉書 ）
廣告小妹透露，實際上的SOP其實是從主管傳來兩份內部名單，窗口自行做功課，了解名單後進行篩選，窗口再寄信給其中一個人詢問檔期和價碼，要經過多輪信件往返後，窗口呈上報價與合作注意事項，如果主管通過，再拿給老版簽字，如果都沒有問題，才會擬定合約。

廣告小妹指出，鍾明軒糾結於「老闆不喜歡他，當初為何還要邀約浪費時間？」但業界多數時候的SOP就是這樣啊，是一切細節討論完畢，高層再決定要用誰，在這過程中，有太多變因了，而且從一開始鍾明軒和劉傑就是競爭者關係，都在名單上，不存在誰替誰的問題。

▲廣告小妹發文全文。（圖／翻攝自《凡槿（廣告小妹）》臉書
▲廣告小妹發文全文。（圖／翻攝自《凡槿（廣告小妹）》臉書 ）
廣告小妹提到，如果真如鍾明軒所言，窗口直接告知是高層不喜歡他而換角，她認為「公司應該換掉窗口，也太白目了」，通常受過訓練的公關，會從一開始就告知一切合作事宜仍在挑選適合人選階段，暗示主管及老闆有最終決定權，通知合作無法進行時，也要想好各種理由而不是直接把底牌掀給人家看。
許多網友也紛紛回應，「的確是，看完美人的描述，只覺得窗口應對失當」、「小妹說明也太仔細了吧」、「我覺得沒有簽約的事，本來就不作數」、「窗口問題好像比較大」、「原來SOP是這樣」、「採購不能把話說死啊，說死的採購完全NG」、「這解釋也太精闢」。（編輯：許智超）
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