潘孟安恆春半島巡察　籲請鄉親注意防範入夜強風豪雨

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因應閃電颱風，屏東縣5日晚間開設二級災害應變中心，6日一早提升為一級開設，雖然枋山鄕、獅子鄕、牡丹鄉、滿州鄉、車城鄉及恆春鎮已停班停課，但恆春半島風勢雨勢逐漸增強，沿海並出現翻天長浪，目前國軍已派遣別2輛海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊車進駐恆春消防隊提前佈防，縣長潘孟安上午召開防颱整備工作會報後，旋即南下巡察。
潘孟安指出，因適逢週末，恆春半島是旅遊觀光熱點，災害應中心已加強防災整備，包括施工中的公共工程安全戒護、溪流港口及沿海地區竹筏船隻管制，勸導民眾避免前往海邊、溪邊從事水上活動，或登山等。
由於今天上午還傳出有潛水客下海，潘孟安強調，災害應變中心二級開設後，即強力要求相關單位加強勸導遊客不要下海或衝浪，如果不聽勸導強行出海將依災害防制法開罰，甚至移送法辦。
而依氣象團隊資訊研判，今晚入夜後至明日凌晨雨勢最為滂沱集中，尤其是滿州、牡丹山區，潘縣長憂心忡忡，特別呼籲民眾要小心防備。
潘孟安說，閃電颱風是今年第一個過境屏東的颱風，希望「來得快去得快」，希望明天脫離暴風圈風雨過後，水電、通訊、道路交通等維生系統盡快恢復暢通，務必把颱風可能帶來的災害降至最低，讓民眾回復正常生活。