社會新鮮人月收破十萬！「氣質女神」穆垚靜進房仲業圓夢

畢業於國立勤益科技大學的穆垚靜，來自馬祖外島，她的個性活潑開朗、樂於服務，是家人和朋友們眼中的「氣質女神」。穆垚靜和妹妹在求學時共同許下一個約定，進入社會後要努力工作，存錢為家人買房。因此，她在畢業後捨棄從知名餐廳實習生轉正職的機會，選擇加入永慶房屋。

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「人生只有一次，就該活得精彩！」工作上表現優異的穆垚靜，入行短短一年就升為主任，並為自己存了一筆錢做為未來買房基金。但回想當初進入不動產業時，其實曾發生過一段小插曲。穆垚靜說，一般人對於房仲仍有「不安全」、「高工時」的刻板印象，因此當家人聽到她的決定時都相當反對。好在當時在永慶房屋服務的表哥，出面向她的家人分享他的親身經歷，並強調「永慶真的不一樣！」才讓家人撇開心中成見，願意放手讓女兒試試看。

▲穆垚靜(圖右)感謝店長陵榕修(圖左)的指導，幫助她在職場上屢獲佳績。（圖／資料照片）

打造女性友善工作環境 「師徒制」助攻新人快速上手





談到家人的安全顧慮，穆垚靜指出，入職的第一天就有專屬的學長姊進行一對一指導，除了幫助她工作快速上手、解決在台北租屋的各種疑難雜症外，學長姐們還會陪同帶看屋，保障安全的工作環境。另外，穆垚靜相當感謝師父和店長的指導，讓她在今年5月拿下百萬業績，獲得人生第一條「百萬戰將彩帶」的獎項肯定，入行短短一年就獲得如此佳績，這讓家人相當欣慰，進而鼓勵她繼續在職場上發光發熱。





「平常只要跟店長先說好，就可以依照需求，彈性選擇上班時間，所以想要睡得飽飽的，或是和朋友相約聚餐，工作時間都相當彈性。」穆垚靜說，因為公司領先業界推動「彈性工作八小時」，改變過去房仲業「高工時」的產業陋習，讓經紀人都能擁有休息品質、盡情享有下班時光。





除此之外，透過公司的創新科技賞屋服務，如「實境找房APP」，幫助消費者在家就像如臨現場、輕鬆賞屋，這也大幅提升經紀人帶看屋的效率與成交機會。穆垚靜笑說：「科技房仲的優勢讓我們可以聰明工作、健康生活。」



▲高工時OUT！穆垚靜透過「彈性工作八小時」兼顧工作效率與生活品質。（圖／資料照片） ▲穆垚靜(圖前左二)去年與同事組隊參賽，拿下永慶盃羽球賽混雙冠軍。（圖／資料照片）

「彈性工作八小時」讓員工充分享受下班時光





從小就熱愛運動的穆垚靜，下班最愛約朋友們打羽毛球，去年還跟同事組隊，拿下永慶盃羽球賽的混雙冠軍殊榮。穆垚靜開心的說，公司推動幸福職場，每年都會舉辦大型運動賽事，包括羽球、籃球及壘球，透過在球場上揮灑汗水，不僅跟同事們培養絕佳默契、感情也越來越好，永慶夥伴們的陪伴讓她在台北找到了家的感覺。

「我對現在的生活感到相當充實與快樂！」為了能夠早日實現她和妹妹的約定：「一家人在新房子裡團圓」，穆垚靜期許自己能在職場上嶄露頭角，同時也鼓勵求職者，勇於嘗試不同選擇、挖掘自己的潛力，活出屬於自己的精彩人生。

