新一波外資插旗台灣新金融！「英國版彭博」路孚特徵才

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有趣的是，這波抵台的大多都不是銀行、壽險、證券等傳統金融業者，而是新形態的資本市場服務、數據資訊和企業轉型顧問，都是各領域的一方之霸。
最引發關注的就是指數公司台灣富時國際，今年從40人擴編到上百人。富時羅素亞太區董事總經理林瑩慧指出，擴編台北業務的決定並非橫空出世，在種種因素推波助瀾下，「客戶在哪裡，我們就要在哪裡。」
帶入新形態數據服務與商品
無獨有偶，拜訪富時台灣的這一天，意外發現去年倫敦證交所以270億美元收購的金融資訊專業服務機構路孚特（REFINITIV，原湯森路透金融與風險事業部）的辦公室，也與富時在同一層樓。路孚特兩年前就與政大合作設立大數據實驗室，培育新血，年初在領英（LinkedIn）上招募台灣業務主管、數據分析師與工程師，讓不少台灣金融新銳躍躍欲試。
一位外商高層觀察，去年香港交易所對倫敦證交所發動奇襲式併購，出了390億美元天價，但前提是倫交所要放棄路孚特的併購交易。不過倫交所更看好路孚特併購後對集團發展前景（另外也指出港交所出價過低），後來在股東會上以超過99%壓倒性支持併購路孚特，拒絕港交所併購。
決定資本市場兩強能否併購的關鍵，竟是一家數據公司，顛覆金融業思維，也顯示國際對金融科技的重視。
除了有英國版彭博的路孚特之外，有中國彭博之稱的萬得資訊也已悄悄來台，萬得為中國金融市場資訊服務龍頭，內容覆蓋股票、債券、基金、指數、權證、商品期貨、外匯、宏觀行業等多項品種，堪稱是研究、投資中國金融市場的必備工具。
新參者招募海歸與本地精英
過去都是有需求的台灣投資人點對點線上訂閱，但今年8月萬得官網新增一個台灣分點，也招攬台灣人擔任業務。本刊聯繫萬得資訊，窗口低調表示，台灣單位僅作為法人機構服務窗口，暫無受理採訪事宜。
一位投信高層觀察，去年台灣債券ETF和今年的原油槓桿ETF交易量已驚動華爾街，促使數據商看好台灣，連全球交易所龍頭、擁有紐約證交所的ICE洲際交易所集團，也特地從香港調兵遣將，爭取台灣期貨業者加入會員，要為台灣市場帶進更多期貨與指數商品。
儘管是新業務、新服務，但這些新金融的高階主管不是台灣人，就是與台灣有淵源，只是過去可能在香港、中國和外商工作，近期隨供應鏈和市場變化，也紛紛海歸投入台灣市場。
9月，紐約梅隆投資管理（BNY Mellon Investment Management）宣布要在台灣成立投顧，台灣負責人為朱戌文，在加入梅隆前，曾為中信、南山、國泰人壽的債券操盤手，相當熟悉台灣市場。
基金公司總經理觀察，紐約梅隆銀行為美國歷史最悠久的銀行，也是全球第一大保管銀行；過去在台灣服務眾多境外基金公司，相信梅隆高層也是看到台灣投資人對海外商品的強烈需求，近兩年不僅陸續引進梅隆旗下的基金，也希望跟不斷成長的台灣客戶群有更強大的連結，並提供在地支援，因此決定對台增設分支機構，引進更多新商品。
此外，今年2月來台成立台北辦公室的專顧資本（Institutional Capital Advisory， 下稱ICA），其創辦人楊千毅從小就移民加拿大，在美國求學、上海工作、香港創業，帶很多香港中小市值公司、A股、中概股公司去見投資人。但直到去年在香港舉辦年度投資人論壇時，被一個知名機構法人反問，「Kevin你是台灣人，怎麼沒帶台灣的中小市值公司來？我也很有興趣見啊！」
外資投行級論壇已舉辦兩場
父親也曾是百萬台商之一的楊千毅，其實深知台灣企業在全球供應鏈的重要性，加上看到MIFID II（金融工具市場指令）上路後，外資分析師與本地券商法人對台灣中小市值公司的服務缺口，便不畏疫情，今年成立台北辦公室，至今已舉辦兩場堪稱外資投資銀行等級的線上論壇，邀請到包括Zoom在內的千億市值公司，以及富邦媒、群光、和知名面板大廠等上百家亞洲公司，與5百多位機構投資人交流媒合，要把國際級、專業、數據化的投資人關係（IR）服務帶到台灣資本市場。
放眼亞太市場重新定位台灣
「A股入摩後（MSCI新興市場指數將A股權重提升至20%），台股占指數權重只剩11%，外資券商把研究重心從台灣移到大中華，不可避免地偏好A股，台灣中小市值公司需要用更積極、更有創意的方式讓自己進入國際市場」楊千毅指出，過去2、30年，台灣只有大型科技股和金控設有專責的IR，中小型消費、金融、傳產、醫療幾乎都是業務或財務兼任，但對於公司在資本市場的合適性與發展少有策略性想法。ICA團隊成員雖然平均年紀僅30出頭，但不是來自大摩、小摩、高盛、德意志、野村等外資分析師與投行，就是曾為陸港股上市公司的專職IR，能將國際經驗分享台灣中小企業。
TIRI台灣投資人關係協會副理事長郭宗霖觀察，過去在台灣真正會帶企業見大型法人、路演、深度服務，只有寬量國際（QIC），樂見ICA加入。他指出，真正的ＩＲ是要先幫企業篩選機構法人，哪些對你有興趣、哪些該見，帶你去之前也會幫你包裝、修簡報，因為不是每家企業都上得了台面；然後做反饋蒐集，追蹤相關持股有沒有提高，而且僅收取年度或專案費用，沒有券商下單量的壓力，更能站在企業角度思考。
楊千毅指出，台灣雖然有1千6百多家上市櫃公司，但十億美元市值以上的只有160家，其他台灣中小企業在美國中概股返港掛牌後將更受排擠。「過去很多外資看台灣只看台股，這其實有所偏頗，應該要把台灣視為整個亞太供應鏈的重要成員，才能彰顯出台灣的價值。」他也期待台灣產業和資本市場同業都能抓住這波機會，讓世界更能看到台灣。