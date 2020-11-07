台聯辦李登輝逝世百日餐會　辜寬敏：台灣急需「新制憲」

被譽為台灣民主之父的先總統李登輝逝世百日，台灣團結聯盟（台聯）昨（6）天舉辦「感念李登輝，民主繼續行」紀念餐會。會中除了環繞李登輝種種政績，及民主先鋒歷程，台灣制憲基金會董事長辜寬敏也在致詞時表示，台灣現在最要緊的是制憲，而非繼續使用中華民國的憲法。 我是廣告 請繼續往下閱讀 餐會中播放李登輝紀念影片，緊扣李登輝「民之所欲，長在我心」的施政主軸。會中提到李登輝種種政績，如從擔任農復會十分關心台灣農業政策，到費盡心力修憲讓台灣直選總統、政黨和平輪替、帶領台灣正名制憲等。另外，李登輝在世最後幾年，經常提及台灣必須「脫古改新」建立民主新典範。餐會現場，也贈與35名來賓拓印有李登輝親筆書寫「勇敢堅定拚命為台灣」字樣的紀念瓷盤。李登輝今年7月30日病逝於台北榮民總醫院，享耆壽98歲。從政之路長達半個世紀的李登輝，一路從行政院政府委員、台北市長、台灣省主席、副總統，角逐到總統大位，更打開台灣民選總統之路。2000年民進黨籍陳水扁勝選總統，李登輝也在當年5月20日將政權和平轉移，完成首次的政黨輪替。新聞來源為Newtalk 新頭殼被譽為台灣民主之父的先總統李登輝逝世百日，台灣團結聯盟（台聯）昨（6）天舉辦「感念李登輝，民主繼續行」紀念餐會。 圖：周倪安/提供 被譽為台灣民主之父的先總統李登輝逝世百日，台灣團結聯盟（台聯）昨（6）天舉辦「感念李登輝，民主繼續行」紀念餐會。 圖：周倪安/提供