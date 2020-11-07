金門坑道音樂節登場　7成聽眾來自台灣

2020年金門坑道音樂節這個週末在翟山坑道登場，今年以「希望」和「祈福」為主題，7、8日兩天共演出6場次，吸引1200名聽眾到場欣賞，其中來自臺灣的聽眾約有7成，坑道音樂會儼然成為金門具代表性的音樂活動。

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今年的金門坑道音樂節，藝術總監大提琴家張正傑特別邀請韓國知名男中音丁一憲、女高音蔣啟真、口琴世界大賽第一名的音樂家李讓，率領弦外之音室內樂集，包括知名小提琴家林天吉、陳依廷、中提琴家康郁理參與演出。

▲歌聲在翟山坑道這座天然的音樂廳內迴盪，樂迷們聽的如癡如醉。(圖/金門國家公園提供)

在今天的演出曲目中，丁一憲獻唱《鬥牛士之歌》，雄壯有力的進行曲振奮人心 ;蔣啟真音色溫暖而清亮，音域寬廣，演唱《我的名字叫咪咪》，情感自然流露，真摯而單純。





第二天的演出以流行、民謠色彩的口琴搭配上古典風格的弦樂四重奏，獨特的魅力與多變的風格讓音樂節更為豐富，演出曲目《芬蘭頌》選自西貝流士的交響詩，旋律寧靜祥和、撫慰人心，帶領觀眾進入迷幻的聽覺饗宴。





有別於以往，今年演奏舞台邀請禮洋花藝的新銳設計師榮孝洋特別設計，在有限的舞台空間裡以花藝裝飾，帶給觀眾欣欣向榮的希望。

張正傑表示，今年的新冠肺炎疫情，使得整個世界氣氛低迷，所以特地以「希望」、「祈福」作為這次音樂節的中心思想，期盼以悠揚的音樂為這個世界注入一些美麗的事物並喚起希望，且在昔日戰爭的坑道中演奏，象徵著在紛亂裡，祈求我們的世界能邁向和平與美好。