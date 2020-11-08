韓粉假扮辣台派出征AIT臉書？ 他痛批：中國養的家禽！
韓粉假扮辣台派出征AIT臉書？ 他痛批：中國養的家禽！
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-08 08:00:00
美國總統大選結果即將揭曉，民主黨候選人拜登目前大幅領先現任總統川普，只要再拿下一州即可宣布當選。日前疑似有對美選結果不滿的川普支持者出征美國在台協會（AIT）臉書，網紅朱學恒認為這些川粉應是綠營支持者，更公開呼籲「辣台派不要失去理智了」，不料卻遭民進黨網路社群中心主任范綱皓爆出這些「川粉」竟有的是「韓粉」、「柯粉」假扮，批朱學恒「帶風向」，粉專「只是堵藍」也怒斥：「一個美國大選讓這個世界看見中國砸了多少錢養一堆依靠著民主來反民主的家禽。」
朱學恒昨（6日）在臉書發文批台灣川粉出征AIT臉書，「大家可以不要這麼對他國選舉那麼投入好嗎？」更喊話「辣台派不要失去理智」，不過此番言論卻引發范綱皓，認為不應該把「辣台派」貼標籤，更爆出言謾罵者其實有不少人是韓粉反串，痛批朱學恒胡說八道，「明明一堆韓粉反串出征，朱學恒視而不見，還硬要貼『辣台派出征』標籤、硬要連結執政黨押寶。帶風向，朱學恒樂此不疲？不累？」而親綠粉專「只是堵藍」也發文譴責，AIT被出征，「成衣商」朱學恒大作文章說是台派做的，卻被抓到一堆柯文哲、韓國瑜支持者在裡面作亂，「一個美國大選讓這個世界看見中國砸了多少錢養了一堆依靠著民主來反民主的家禽。」怒斥朱學恒根本希望美國大選造成的動亂越亂越好，「真的是出生就是適合當中國家禽的角色呢。」
對此，朱學恒稍早再度發文狂酸，不認同「柯韓粉假扮川粉」的說法，網友也紛紛留言表示：「千錯萬錯都是別人的錯」、「韓粉也太萬用」、「難道蔡易餘也是韓粉？」新聞來源為Newtalk 新頭殼