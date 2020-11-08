雖然川普拒絕認輸 美國盟邦紛紛恭賀拜登勝選

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德國總理梅克爾（Angela Merkel）在推特發表聲明說：「我期待未來與拜登總統合作。倘若我們想要克服我們時代面臨的諸多重大挑戰，我們大西洋兩岸的友誼難以取代。」
梅克爾的財政部長蕭茲（Olaf Scholz）進一步暗示，拜登政府將會標誌著重啟大西洋兩岸關係。蕭茲發推文表示，「大西洋兩岸關係如今有機會掀開嶄新且令人振奮的新篇章」。
加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，他期待與拜登政府共同處理諸多全球重大挑戰，包括氣候變遷在內，許多國家在此議題上與川普爆發爭執。
與川普維持遠較順暢關係的英國首相強生（BorisJohnson）也在祝賀拜登勝選時，提及氣候變遷議題。
強生表示：「美國是我們的最重要盟友，我期待雙方未來在氣候變遷、貿易與國安等共同優先領域展開密切合作。」
華盛頓當局已正式退出限制溫室氣體排放的巴黎氣候協定，兌現川普誓言讓美國退出該協定的承諾。拜登已承諾，倘若他當選將會讓美國重返巴黎氣候協定。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）發推文表示：「美國人已選出他們的總統。要克服當今的諸多挑戰，我們有一大堆工作要做，讓我們攜手工作吧！」
西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）發推文表示：「美國人民已選出第46位美國總統，恭賀拜登（@JoeBiden）和賀錦麗（@KamalaHarris）。我們祝福你們好運和一切順利。我們期待與你們合作，因應我們前頭的許多挑戰。 」
許多領袖未提及川普，但西班牙極左翼副總理伊格禮夏斯（Pablo Iglesias）表示，川普卸下總統職務將會導致全球各地極右翼勢力遭削弱。
伊格禮夏斯發推文表示：「川普已被證實在大選中落敗，這對地球是個好消息，因為全球極右派喪失其最強大政治資產。」
拜登的家族是愛爾蘭裔。愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）發表聲明說：「我們對拜登當選感到驕傲，正如同我們對所有世代的愛爾蘭男女及其祖先都深感驕傲，他們的辛勞和天賦，豐富了驅動美國的多元化。」
印度總理莫迪（Narendra Modi）在祝賀推文中特別提及拜登的競選搭擋賀錦麗。母親來自印度的賀錦麗，將成為贏得美國副總統職位的首位女性，同時也是首位亞裔和非裔美國人。
莫迪寫道：「妳的成功具開創性，不光是對妳的chittis而言，且也是全部印度裔美國人的巨大光榮。」chittis是坦米爾語（Tamil），相當於英語中的aunts，賀錦麗於接受民主黨提名為副總統候選人時，曾使用這個字詞，她父親是牙買加非裔，母親是印度坦米爾裔。（譯者：劉學源/核稿：蔡佳敏）1091108