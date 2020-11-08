拜登恐親中？辯論會「一語」藏玄機　游盈隆：對台是災難

美國大選陷入膠著狀況，開票多日，引發國際高度關注，根據《美聯社》、《CNN》等多家外媒報導，民主黨候選人拜登已贏得賓州，順利拿下20張選舉人票，將成為第46屆美國總統，而拜登在被宣布當選後表示，「很榮幸可以被美國選民選擇，帶領這個偉大的國家。」對此，台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書直言，「拜登當選，對台灣而言，是一個災難。」

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游盈隆發文指出，台灣人對拜登的瞭解很有限，今天若不是看到阿扁前總統貼文，提到2001年8月6日時任聯邦參議院外交委員會主席拜登率國會訪問團訪台，還晉見了陳總統，有誰會想起這一件往事？據阿扁總統的回憶，拜登說「他們此行帶來的是美國國會對台灣堅定的支持，以及美國在「台灣關係法」下應有的立場云云」。拜登這種說法其實是很典型的外交辭令。

至於他為什麼說「拜登當選，對台灣而言，是一個災難？」其原因很多，游盈隆解釋，短期而言，拜登在10月23日選前最後一場辯論中回答主持人提問「當選後要如何處理中國問題？」他的回答竟是「他會遵循國際規則和中國打交道云云」，這是典型的實問虛答，何況所謂「遵循國際規則」（follow international rules）到底是什麼東西？國際政治的運作何時開始是完全依據所謂的「國際規則」的？



▲游盈隆臉書全文。（圖／翻攝自游盈隆臉書）

游盈隆認為，拜登這樣的回答，表示他不願直接面對燙手的中國問題，也可能暗示他若當選「還沒想好要如何因應中國問題」，也或許是他早已胸有成竹，但他的答案可能不符合美國主流民意，所以乾脆迴避問題。可能性好幾個，但沒有一個是對中國採取較強硬的政策。「如果拜登當選，對中國採取較軟弱的政策，對台灣不就是一個災難嗎？」





「長期而言，民主黨籍總統歐巴馬8年執政，何曾做過一件讓台灣人窩心的事情？」游盈隆接著說，歐巴馬上台初期奉行美國傳統「重歐輕亞」政策，直到2011年才開始推動所謂「亞洲再平衡」政策（the policy of strategic rebalancing to Asia）， 試圖排除或避免中國成為亞太地區的支配性強權，但顯然成效不彰。何況，歐巴馬基於個人有社會主義傾向的意識型態，對崛起中的中國有特殊的情感，反而對民主台灣沒什麼感覺。在這樣的心裡背景下，歐巴馬一向「重中輕台」，而喬拜登是他的副手，一旦當選美國總統，對中國與台灣多少應該有類似的心理狀態才對。

游盈隆更質疑「拜登如果當選，如果中國在南海、台海、東海、黃海舉行大規模軍事演習，就像現在一樣，他會遵循川普政府當前的政策嗎？美軍會派出相同規模的軍艦和戰機出現在中國沿海嗎？」他不禁直呼「在我看來，Joe Biden是一個正直的元老級美國政治人物，經歷豐富，見多識廣，作風穩健，但我最擔心的是他很大可能會從Barack Obama及其舊執政團隊的眼光看兩岸關係，那台灣就糟了。」（編輯：許苡晴）