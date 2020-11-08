拜登「25歲嫩照」瘋傳！燦笑魅力爆棚　帥臉激似美國隊長

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

拜登「25歲嫩照」瘋傳！燦笑魅力爆棚　帥臉激似美國隊長

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-08 21:05:00

拜登
▲民主黨候選人拜登於台灣時間8日跨越當選門檻，確定成為第46屆美國總統，然而有網友翻出拜登25歲時的年輕照片，發現其竟撞臉「美國隊長」克里斯伊凡。（圖／美聯社／達志影像；翻攝自拜登推特）
美國總統大選選情一度陷入膠著，最終於台灣時間8日由民主黨候選人拜登跨越當選門檻，確定成為第46屆美國總統。不過，就有網友翻出拜登25歲時的年輕照片，發現其外貌激似飾演漫威英雄「美國隊長」的男星克里斯伊凡（Chris Evans），意外在網路上掀起一陣討論。
我是廣告 請繼續往下閱讀
現年77歲的拜登，雖然一頭白髮，但一張帥氣的臉蛋，被不少支持者認為根本是「老帥哥」。不過近期拜登25歲的年輕嫩照突然於網路上瘋傳，只見照片中，年輕時的拜登身穿紅色襯衫，頂著一頭乾淨俐落的短髮，露出陽光笑容，俊俏帥氣的臉蛋讓不少網友十分震驚。
▲拜登年輕帥照近期在網路上瘋傳。（圖／翻攝拜登推特）
▲拜登年輕帥照近期在網路上瘋傳。（圖／翻攝拜登推特）
不僅如此，甚至有網友認為年輕的拜登外貌，神似飾演漫威英雄「美國隊長」、被大家戲稱是「美國總統最佳人選」的男星克里斯伊凡（Chris Evans）。

▲克里斯伊凡擁有超高人氣。（圖／克里斯伊凡IG）
▲克里斯伊凡擁有超高人氣。（圖／克里斯伊凡IG）
事實上，克里斯伊凡一直以來都公開表示支持拜登，聽聞拜登勝選的消息，他也立即轉發川普先前在推特上曾言「我贏了這次的選舉，以很大優勢」的貼文，更火大怒嗆「「不！你才沒有，你輸了。」（編輯：陳雅雲）
▲克里斯伊凡轉發川普貼文，怒嗆「你輸了！」（圖／翻攝克里斯伊凡推特）
▲克里斯伊凡轉發川普貼文，怒嗆「你輸了！」（圖／翻攝克里斯伊凡推特）
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

您支持18歲公民權嗎？

您支持18歲公民權嗎？

繼續作答
台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

繼續作答
票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀