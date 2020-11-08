拜登「25歲嫩照」瘋傳！燦笑魅力爆棚　帥臉激似美國隊長

美國總統大選選情一度陷入膠著，最終於台灣時間8日由民主黨候選人拜登跨越當選門檻，確定成為第46屆美國總統。不過，就有網友翻出拜登25歲時的年輕照片，發現其外貌激似飾演漫威英雄「美國隊長」的男星克里斯伊凡（Chris Evans），意外在網路上掀起一陣討論。 我是廣告 請繼續往下閱讀 現年77歲的拜登，雖然一頭白髮，但一張帥氣的臉蛋，被不少支持者認為根本是「老帥哥」。不過近期拜登25歲的年輕嫩照突然於網路上瘋傳，只見照片中，年輕時的拜登身穿紅色襯衫，頂著一頭乾淨俐落的短髮，露出陽光笑容，俊俏帥氣的臉蛋讓不少網友十分震驚。▲拜登年輕帥照近期在網路上瘋傳。（圖／翻攝拜登推特）不僅如此，甚至有網友認為年輕的拜登外貌，神似飾演漫威英雄「美國隊長」、被大家戲稱是「美國總統最佳人選」的男星克里斯伊凡（Chris Evans）。▲克里斯伊凡擁有超高人氣。（圖／克里斯伊凡IG）事實上，克里斯伊凡一直以來都公開表示支持拜登，聽聞拜登勝選的消息，他也立即轉發川普先前在推特上曾言「我贏了這次的選舉，以很大優勢」的貼文，更火大怒嗆「「不！你才沒有，你輸了。」（編輯：陳雅雲）▲克里斯伊凡轉發川普貼文，怒嗆「你輸了！」（圖／翻攝克里斯伊凡推特）