小錢放大術／定期定額投資怎麼做？專家要你記住4大金律

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也因此，現在也有不少券商也有定期定額買股票，由券商圈選出幾檔適合長期投資的個股、ETF 供投資人選擇，再與投資人約定投資標的、扣款時間及扣款金額，由券商集合眾人的資金，統一於集中市場買入以張為單位的股票，再依照比例分配股數給投資人，待投資人湊滿1000股時，可以自行於集中市場掛單賣出，或是以零股於盤後交易。
當然，口袋不深的小資族想要買台積電等大型權值股，除了零股交易及定期定額買零股之外，還有ETF可考慮。所謂「ETF」就是囊括了市場上的優質股票，讓投資人不用擔心還要做功課傷腦筋選股，直接選擇自己想投資的ETF商品即可，像台股中有包含台積電的ETF超過10檔，像是元大台灣50也是前5大熱門零股投資標的，同樣除了可以自己下單買零股，也可以透過券商定期定額投資，也非常適合初出社會的新鮮人，或較少做功課、沒有時間看盤的年輕族群。
要注意的是，雖然3000元就能定期定額買股，但同樣要留意的是，券商多半都有單筆最低手續費金額20元的限制，若選擇每月只扣款3000元，就會比一般買股票的交易手續費千分之1.425還貴了超過4.6倍，也就是交易成本就會太高，長期成本墊高下來，獲利相對就會變少，每個月要扣超過1萬4035元才划算。
除了定期定額買股及ETF之外，小資族最常做的小額投資就是定期定額基金，只是一般申購最低門檻為3000元，對於有些小資族來說，還是會覺得有點負擔，因此，有不少銀行數位服務推出銅板投資，像是台新銀行Richart客戶最低10元就可以投資；永豐銀行也推百元定時定額買基金；王道銀行機器人理財最低門檻也是1000元。
基金投資搭配好的機制更有助於提升理財效果，不少投資人會以基金定期定額策略，期望透過時間複利的效果逐步累積資產，定期定額的優勢在於能有紀律攤平投資成本，但若要維持2、30年定期定額不間斷，對人性而言也是一大挑戰，專家就提出定期定額4大金律，包括一：堅持扣長期，至少維持3年，根據過往經驗，正報酬機會可望達6成以上；二：漲多要停利，當漲幅已超過停利目標，適時獲利了結、落袋為安，特別是單一區域和單一新興國家股市的波動相對較大，因此設定停利機制更符合投資效益；三、下跌不停扣，即使扣在相對高點，在下跌段也不停扣，攤平效果佳，當市場反彈，長期累積的單位數可望讓報酬加速逆轉勝；四、逢低再加碼，當跌幅超過可承受範圍，不停扣且再加碼，有望提早創造轉歸為盈的機會。
群益投信投資長李宏正強調，資產配置是投資獲利關鍵，占成功要素的91%，因配置的意義不在於獲利的爆發性，而是資產的持續性增值，因此基金定期定額是一個不錯的投資方式。金融市場起伏不定，在市場低檔時，利用定期定額的方式分批累積單位數，一方面以分攤成本的方式降低波動度，另方面在市場反彈時也具投資效益。定期定額分批買進，有效分散不同時點進場風險，是絕佳的投資方法。
定期定額投資也要懂得選對市場，針對有波動且長期趨勢向上的市場，如台灣、印度、中國、東協等新興亞股等，堅持停利不停扣，長期累積效果驚人；若再搭配業者開發的「日日扣」停利加碼機制，投資人可從每月1日到31日隨意選擇自己方便的扣款日期，靈活投資，還可以根據報酬率，設定低點加碼及高點停利，更讓定期定額優勢加倍。
因此，整體而言，他建議投資人在基金選擇上還是要以適合自己投資屬性為優先考量，定期定額再結合4大金律，有望使投資人擁有更高效率的定期定額投資成果。