小錢放大術／定期定額投資怎麼做？專家要你記住4大金律

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小錢放大術／定期定額投資怎麼做？專家要你記住4大金律

記者顏真真／專題報導

calendar_today2020-11-11 15:20:00

▲台積電ADR 27日大漲逾12%，激勵今（28）日台積電再度飆漲停，領軍其他半導體族群帶動台股大漲300多點。（圖／NOWnews資料照片）
▲小資族小錢也能投資，並可善用定期定額買股票、基金或ETF都行、並別忘掌握4大金律。（圖／NOWnews資料照片）
想變有錢，雖然說「儲蓄」是理財第一步，但也不是呆呆的存錢，還是要懂得邊存錢、幫錢找投資出路，尤其對剛出社會、錢不多的小資族來說常嘆薪水低，想買股票，又常因錢不夠又不了解市場，只能望之興嘆，專家建議可採定期定額方式，積小成多漸進理財，投資標的包括股票、基金及ETF都行，而且定期定額門檻也大幅降低，甚至有的銀行打出開立數位帳戶，銅板價就能買基金，讓小資族也能輕鬆理財。
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雖然隨著盤中零股交易的開放，買零股成功機率大增，尤其被喻為股市「護國神山」的台積電，更是零股熱門標的，原本1張股票要價45萬多元，現在可以自己下單用400多元就可以買1股，當起台積電小股東，只是零股交易一般掛單價位要比市價還要貴一些才容易買到，還有交易筆數少及金額低，手續費也會墊高購買成本。
也因此，現在也有不少券商也有定期定額買股票，由券商圈選出幾檔適合長期投資的個股、ETF 供投資人選擇，再與投資人約定投資標的、扣款時間及扣款金額，由券商集合眾人的資金，統一於集中市場買入以張為單位的股票，再依照比例分配股數給投資人，待投資人湊滿1000股時，可以自行於集中市場掛單賣出，或是以零股於盤後交易。

當然，口袋不深的小資族想要買台積電等大型權值股，除了零股交易及定期定額買零股之外，還有ETF可考慮。所謂「ETF」就是囊括了市場上的優質股票，讓投資人不用擔心還要做功課傷腦筋選股，直接選擇自己想投資的ETF商品即可，像台股中有包含台積電的ETF超過10檔，像是元大台灣50也是前5大熱門零股投資標的，同樣除了可以自己下單買零股，也可以透過券商定期定額投資，也非常適合初出社會的新鮮人，或較少做功課、沒有時間看盤的年輕族群。

要注意的是，雖然3000元就能定期定額買股，但同樣要留意的是，券商多半都有單筆最低手續費金額20元的限制，若選擇每月只扣款3000元，就會比一般買股票的交易手續費千分之1.425還貴了超過4.6倍，也就是交易成本就會太高，長期成本墊高下來，獲利相對就會變少，每個月要扣超過1萬4035元才划算。

除了定期定額買股及ETF之外，小資族最常做的小額投資就是定期定額基金，只是一般申購最低門檻為3000元，對於有些小資族來說，還是會覺得有點負擔，因此，有不少銀行數位服務推出銅板投資，像是台新銀行Richart客戶最低10元就可以投資；永豐銀行也推百元定時定額買基金；王道銀行機器人理財最低門檻也是1000元。

▲小資族進行定期定額投資，別忘掌握四大金律。（圖／群益投信提供）
▲小資族進行定期定額投資，別忘掌握四大金律。（圖／群益投信提供）
基金投資搭配好的機制更有助於提升理財效果，不少投資人會以基金定期定額策略，期望透過時間複利的效果逐步累積資產，定期定額的優勢在於能有紀律攤平投資成本，但若要維持2、30年定期定額不間斷，對人性而言也是一大挑戰，專家就提出定期定額4大金律，包括一：堅持扣長期，至少維持3年，根據過往經驗，正報酬機會可望達6成以上；二：漲多要停利，當漲幅已超過停利目標，適時獲利了結、落袋為安，特別是單一區域和單一新興國家股市的波動相對較大，因此設定停利機制更符合投資效益；三、下跌不停扣，即使扣在相對高點，在下跌段也不停扣，攤平效果佳，當市場反彈，長期累積的單位數可望讓報酬加速逆轉勝；四、逢低再加碼，當跌幅超過可承受範圍，不停扣且再加碼，有望提早創造轉歸為盈的機會。

群益投信投資長李宏正強調，資產配置是投資獲利關鍵，占成功要素的91%，因配置的意義不在於獲利的爆發性，而是資產的持續性增值，因此基金定期定額是一個不錯的投資方式。金融市場起伏不定，在市場低檔時，利用定期定額的方式分批累積單位數，一方面以分攤成本的方式降低波動度，另方面在市場反彈時也具投資效益。定期定額分批買進，有效分散不同時點進場風險，是絕佳的投資方法。

定期定額投資也要懂得選對市場，針對有波動且長期趨勢向上的市場，如台灣、印度、中國、東協等新興亞股等，堅持停利不停扣，長期累積效果驚人；若再搭配業者開發的「日日扣」停利加碼機制，投資人可從每月1日到31日隨意選擇自己方便的扣款日期，靈活投資，還可以根據報酬率，設定低點加碼及高點停利，更讓定期定額優勢加倍。

因此，整體而言，他建議投資人在基金選擇上還是要以適合自己投資屬性為優先考量，定期定額再結合4大金律，有望使投資人擁有更高效率的定期定額投資成果。
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