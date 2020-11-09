東北季風來襲北部低溫下探16.9度 氣象局：入夜會更冷
東北季風來襲北部低溫下探16.9度 氣象局：入夜會更冷
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-11-09 11:29:47｜update2020-11-09 11:29:50
受到東北季風影響，今（ 9 ）日新北市雙溪清晨低溫下探 16.9 度，是平地最低溫度，氣象局預估入夜後溫度會再低一些，除了北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚也會感覺比較涼爽；降雨部分，位處迎風面的桃園以北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，中南部地區則有有片雲系帶來水氣，今日也會有比較明顯雨勢。
氣象局觀測，今日清晨新北市雙溪低溫下探 16.9 度，另外在南投縣中寮、宜蘭縣宜蘭畜處、新北市瑞芳等地區，上午低溫也都在 18 度以下。氣象局表示，受到這波東北季風影響，今日各地低溫大約 18 至 22 度，沿海空曠地區及近山區平地溫度可能更低一些，北台灣高溫約 20 至 22 度，其他地區約 24 至 27 度。降雨部分，雖然氣象局已解除大雨特報，但在迎風面的北部及東半部地區不定時會有飄雨情形出現，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區還是有較大雨勢發生的機率；中南部地區則因中高層水氣增加，也會有比較明顯雨勢發生，建議民眾出門要攜帶雨具。氣象局預估，周三前台灣受到東北季風影響，北台灣都是濕涼的天氣型態，周三白天起天氣會相對回升，但在桃園以北及東半部地區仍有機會降雨，東北部地區甚至會有局部大雨發生機率；至於今年第 21 號颱風「艾陶」已於今晨 2 時生成，對台灣無直接影響，未來菲律賓東方至關島附近海面仍有其他熱帶系統發展的可能性，氣象局仍持續觀察。