國民黨公布最新民調 五成民眾看衰「進口萊豬換FTA」
國民黨公布最新民調 五成民眾看衰「進口萊豬換FTA」
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-09 12:07:30
國民黨中央今天（9日）上午召開記者會，針對美國總統大選後，進行萊豬進口相關的民意調查。針對外界盛傳「美豬進口能換取FTA（自由貿易協定）」的說法，有近五成的民眾不埋單；此外也有57.5%的民眾，認為若是美國總統川普在選後下台一鞠躬，執政團隊換人的情況下，台灣應該暫緩萊豬進口的政策。
根據國民黨中央委託民調公司所做出的最新民調顯示，根據英國金融時報認為，臺灣開放萊豬進口，還是很難換到「台美自由貿易協定」的說法，有49.9%的民眾表示認同，僅有兩成民眾認為有機會能夠換到FTA，另有三成民眾不表達意見；此外，若是美國總統川普落選，可能會導致美國對外政策會重新調整，臺灣應該暫緩開放明年1/1進口萊豬，針對這樣的說法，則有五成七的民眾同意，僅不到兩成民眾反對。國民黨文傳會主委王育敏也直言，蔡政府在美國總統選舉前，各種「押寶川普」的行為不斷，結果沒想到現在卻是拜登當選總統，恐怕會對未來的台美關係造成嚴重影響。國民黨副秘書長黃奎博則表示，從2020年總統蔡英文當選總統，在台北賓館會面各個邦交國的使節時，「唸的就是川普政府國務卿的祝賀文」，這樣的行為不只是押寶川普，更會得罪各個邦交國。