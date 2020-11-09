在等什麼？多國政要賀拜登 北韓金正恩仍噤聲

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報導也指出，北韓過去對美國大選的反應都不迅速，最快的一次是歐巴馬 2008 年勝選時，北韓媒體在結果確定後 2 天內才開始報導； 2012 年歐巴馬連任，消息也是在確定後的第 3 天才進行報導。至於川普 2016 年當選為美國總統時，北韓《勞動新聞》雖然在 2 天後就進行報導，但當時也沒有明確提到川普的名字，而僅用了「新政府」一詞。
儘管如此，報導分析，從 2018 年的川金歷史峰會開始，雙方從原先的對立到破冰，也累積了一定程度的交情，雙方有著「特殊默契」；加上川普揚言採取法律行動，預計北韓還將秉持謹慎態度、美方最新動向，在川普宣布接受大選結果、美國法院選舉訴訟結果出爐之前，北韓不排除會繼續保持沈默。
除了金正恩，另有俄羅斯總統普丁（ Vladimir Putin ）、巴西總統波索納羅（ Jair Bolsonaro ），以及中國國家主席習近平等，也尚未針對美國大選向拜登表態。中國官媒《環球時報》 9 日在社評中提到，中國可以對改善美中關係持有信念，但毋須對緩和性逆轉的程度抱有太多幻想；從趨勢上看，美國的對華競爭和防範心態只會不斷強化，但兩國關係的緩和與可控，符合兩國人民和國際社會的共同利益，為不使雙方關係出現極具破壞性的惡化，實施管控，是 2 國必須共同採取行動的必要政策努力。