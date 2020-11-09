快訊／輕度颱風「梵高」生成　氣象局預測路徑出爐

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號召支持者放下旗幟上街頭 江啟臣：與反萊豬聲音站一起
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Tân Di dân Hàn Quốc đa tài đảm nhiệm vai trò MC trong lễ Quốc Khánh Đài Loan
ซัพพลายเชนรายใหญ่ของหัวเว่ยปลดแรงงานข้ามชาติออก 116 คน ส่วนใหญ่เป็นคนไทย 80% ได้รับงานใหม่
แรงงานข้ามชาติหลบหนีเพราะเงิน ? กระทรวงมหาดไทยแนะกระทรวงแรงงาน : ควรปรับปรุงเงื่อนไข สภาพแรงงาน
บทสัมภาษณ์/ “ให้มันจบที่รุ่นเรา” นักเรียนไทยในต่างแดนมองการประท้วง (ตอนแรก)
商辦建案擬有條件引進移工 勞團怒嗆：台灣移工人權的污點 |องค์กรแรงงานโวย เปิดนำเข้าแรงงานข้ามชาติงานก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข สร้างจุดด่างต่อสิทธิมนุษยชนแรงงานข้ามชาติ
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記者陳致宇／台北報導
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