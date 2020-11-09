快訊／輕度颱風「梵高」生成　氣象局預測路徑出爐

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快訊／輕度颱風「梵高」生成　氣象局預測路徑出爐

記者陳致宇／台北報導

calendar_today2020-11-09 15:29:10｜update2020-11-09 15:29:13

颱風
▲原位於帛琉西北方海面的熱帶性低氣壓，今（ 9 ）日 14 時發展為輕度颱風「梵高」。（圖／氣象局）
氣象局表示，原位於帛琉西北方海面的熱帶性低氣壓，今（ 9 ）日 14 時發展為輕度颱風「梵高」，編號第 22 號，預測向菲律賓東方海面移動，對台灣地區無直接影響。
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