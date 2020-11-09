拜登勝選！星媒：有助國內團結修復盟友關係

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美國民主黨急需進行世代交替，擔任聯邦眾議院議長的裴洛西（Nancy Pelosi）已80歲，參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）也69歲了。
分析指出，拜登的角色是連結兩個世代的橋梁，副手賀錦麗代表民主黨世代交替的一部分。
美國人口組成正在變化，白人人口正在老化且成長緩慢。根據人口預測，2045年左右白人將只占美國總人口的49.7%，西班牙裔、非裔、亞裔分別為24.6%、13.1%、7.9%，另有3.8%的跨種族人口。
拜登搭檔賀錦麗，擊敗共和黨的現任總統川普（Donald Trump）與副總統彭斯（Mike Pence），將成為白宮新主人。這釋出一個強烈訊號，美國愈趨多元化，這樣的多元性也反映美國做為一個移民國家的概念。
拜登發表勝選演說時，誓言當一位團結美國社會的總統並呼籲未來兩黨合作。他也向川普支持者喊話，給彼此一個機會，放下激烈言詞並互相聆聽。
拜登預計明年1月20日就職，處理2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情無疑是上任後的第一要務。同時，他與賀錦麗面臨的挑戰還包括如何治癒一個分裂的國家。
分析提及，過去幾年，亞裔美國人遭遇越來越多的種族騷擾、白人至上主義者行徑愈趨大膽，美國都會區與郊區的文化分歧也愈趨明顯。
美國康乃爾大學（Cornell University）教授阿特秀勒（Glenn Altschuler）表示，拜登上台後，國內事務方面的首要任務是「治癒」（healing），這包括疫情、醫療及經濟。國際事務方面，拜登第一要務是修復美國與盟國、朋友的關係及國際社會對美國的觀感。
也有學者認為，拜登的勝選演說與過去4年美國國內分歧形成對比，代表「治癒」民主的開始。
雖然挑戰不小，但拜登與賀錦麗可能是「對的時機」出現的「對的組合」。
此外，不少學者受訪時都表示，拜登領導下的美國政府將重新擁抱多邊機制與自由貿易，美國政策的可預測性也會比較高。（編輯：陳惠珍）1091109