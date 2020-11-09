關懷盃／國中時期的偶像是張泰山 張進德：他那時最常來
關懷盃／國中時期的偶像是張泰山 張進德：他那時最常來
記者黃建霖/台北報導
calendar_today2020-11-09 16:59:58
過去長期在美國生活和比賽，張進德沒有太多時間參加台灣的棒球活動。不過今年回到中職效力，在球季結束後，他也決定首度參加今年的關懷盃，為原住民的小選手盡一份心力，把自己所學傳承給下一代。
「很期待！有這個機會可以教導小朋友，之前都是被人家教，以前的學長也是這樣幫助我們，因此現在我們也用學長的方式去教導他們。」張進德如此說道。張進德表示，自己過去有受傷很長一段時間，因此這方面有經驗可以分享給小球員，告訴他們怎麼去面對、怎麼去保護自己。「因為現在基層訓練多、比賽也多，為了成績可能會很操，所以我覺得保護措施要做好。」
談到以前的偶像，張進德和張育成、王躍霖三位同樣出自於泰源國中的好手都異口同聲的表示是「森林王子」張泰山。「他那時候最常來，電視上也很紅。我們家有他一千安的球。」另外，張進德也透露他在關懷盃之後，應該就會開始投入訓練，「目前還有傷，就是大概休到那時候。」張進德在例行賽最後一戰傷到大腿，因此要休息兩到三個禮拜，他也將在傷癒後，開始準備新賽季。