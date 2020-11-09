瓦窯溝以往每雨必淹 抽水站保護居民身家性命
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-11-09 17:00:52
貫穿中、永和，以往每逢颱風豪雨必淹的瓦窯溝，近年來在新北市府大力整治下，已經讓居民免除淹水之苦，新北市長侯友宜9日視察當地抽水站工程，目前完成永和1號抽水站，等到明年8月永和2號和安樂抽水站完工後，將可徹底大幅改善水患問題。
近年來新北市府投入大筆經費，短短4.7公里就設置了6個抽水站，但由於之前的抽水機組太過老舊，無法應付強降雨，新北市水利局投入1.5億元，改建永和1號、2號及安樂抽水站，目前已完成永和1號，預計明年8月全部竣工。水利局長宋德仁表示，永和1號抽水站總排水量由0.9cms(每秒抽排雨水量)提升為2cms、永和2號抽水站總排水量由1.2cms提升為2cms，2站整體排水量提升率達190%。各站抽水機組及設備為求供電穩定及避免空汙發生，平時皆以市電做為主要供電來源，另設300Kw發電機1台做為緊急備用。
市長侯友宜9日到現場視察，他表示，瓦窯溝是南勢角溪主要支流之一，過去是中、永和及新店交通運輸重要水道，沿線是人口密集處，以往每逢颱風、豪雨就會淹水，加上缺乏污水下水道，攤商和民生用水都流入瓦磘溝，也有里長當場向市長抱怨，瓦窯溝還是有惡臭問題，希望市府協助改善。侯友宜當場承諾，會設置瓦窯溝治理平台，他也要求宋德仁做好後續污水地下水接管、徵收私有地，並且在在市場安裝油脂截留器等工程，希望改善溝渠水質，減少惡臭發生。