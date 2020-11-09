拜登勝選！古巴樂見川普下台寄望白宮新主人

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拜登勝選！古巴樂見川普下台寄望白宮新主人

中央社

calendar_today2020-11-09 17:36:43

▲美國總統民主黨候選人拜登贏得選舉。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國民主黨候選人拜登贏得總統選舉。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社哈瓦那8日綜合外電報導）古巴總統狄亞士-卡奈今天承認拜登贏得美國總統大選，推文表示古巴政府肯定「美國人民選出新的方向」。至於一般古巴民眾雖不認識拜登，但很樂於看見現任美國總統川普下台。
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路透社報導，狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）推文說：「我們相信有可能建立尊重彼此差異、具建設性的雙邊關係。」推文並未直接點名拜登（Joe Biden），仍反映出共產古巴期望美國在拜登統治下，美古關係能夠改善。
川普推翻前總統歐巴馬（Barack Obama）2014至2016年間舒緩兩國關係的多數政策，並回復數十年來用箝制經濟逼迫古巴民主轉型的政策。

川普政府除加強限制古巴人赴美旅行和匯款至古巴，並制裁運輸委內瑞拉石油至古巴的行為。

在爆發外交官罹患神秘疾病的事件後，川普政府也大砍駐古巴大使館員額和關閉領事服務，使古巴人更難拜訪在佛州的家人。這意味古巴人必須出國才拿得到美國簽證。

在競選造勢期間，拜登承諾會立即扭轉川普所制定、「已帶給古巴人傷害，且無益於促進民主和人權」的古巴政策。

根據法新社，在古巴政壇以外，多數古巴人其實不知道拜登是誰，或他將對共產古巴推動何種政策，但他們都很清楚一件事：誰來當美國總統都比川普好。

川普這次大選拿下佛羅里達州，一大部分原因在於他強硬批評拉丁美洲的左派政府，引起邁阿密（Miami）保守古巴裔美國人的共鳴。這些人厭惡哈瓦那（Havana）共產政府。

但對於已受共產黨領導60載的古巴居民來說，聽見川普指控拜登左傾，讓他們不可置信地微笑。

57歲停車場管理員薩維達（Pablo Zalvidar）告訴法新社：「我們不是那種會相信美國總統的人，但看到這種情況，我傾向支持川普之外的那個人。」
中餐館員工布朗柯（Aidelvis Blanco）也表示：「川普啊，看到他我就受不了！」布朗柯說，希望拜登勝選會「讓我們好過一點」。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1091109
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