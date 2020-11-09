拜登勝選！古巴樂見川普下台寄望白宮新主人

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川普推翻前總統歐巴馬（Barack Obama）2014至2016年間舒緩兩國關係的多數政策，並回復數十年來用箝制經濟逼迫古巴民主轉型的政策。
川普政府除加強限制古巴人赴美旅行和匯款至古巴，並制裁運輸委內瑞拉石油至古巴的行為。
在爆發外交官罹患神秘疾病的事件後，川普政府也大砍駐古巴大使館員額和關閉領事服務，使古巴人更難拜訪在佛州的家人。這意味古巴人必須出國才拿得到美國簽證。
在競選造勢期間，拜登承諾會立即扭轉川普所制定、「已帶給古巴人傷害，且無益於促進民主和人權」的古巴政策。
根據法新社，在古巴政壇以外，多數古巴人其實不知道拜登是誰，或他將對共產古巴推動何種政策，但他們都很清楚一件事：誰來當美國總統都比川普好。
川普這次大選拿下佛羅里達州，一大部分原因在於他強硬批評拉丁美洲的左派政府，引起邁阿密（Miami）保守古巴裔美國人的共鳴。這些人厭惡哈瓦那（Havana）共產政府。
但對於已受共產黨領導60載的古巴居民來說，聽見川普指控拜登左傾，讓他們不可置信地微笑。
57歲停車場管理員薩維達（Pablo Zalvidar）告訴法新社：「我們不是那種會相信美國總統的人，但看到這種情況，我傾向支持川普之外的那個人。」
中餐館員工布朗柯（Aidelvis Blanco）也表示：「川普啊，看到他我就受不了！」布朗柯說，希望拜登勝選會「讓我們好過一點」。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1091109