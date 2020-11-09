在大聲什麼？林俊憲駁單押川普說法 反酸國民黨單押中國
在大聲什麼？林俊憲駁單押川普說法 反酸國民黨單押中國
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-09 17:36:37
美國總統大選結果大致底定，民主黨總統候選人拜登宣告勝選，針對美國總統大選，國民黨近來不斷砲轟民進黨「押寶」現任總統川普，引發民進黨反駁，民進黨立委林俊憲更反擊，「單押中國的國民黨，究竟在大聲什麼？」
林俊憲指出，從美國大選投票日之前，就有許多國民黨人士連番批評民進黨「押寶」，甚至還以戲謔的語氣嘲笑支持川普總統的民眾。種種行為都顯示出國民黨這些舉動根本不是以台灣利益為出發點，單純為了把外交關係內政化，當做攻擊政府的武器之一。林俊憲表示，自己大概可以離解國民黨的邏輯，長期遠美舔中的國民黨，看到川普總統任內台美關係大幅進步，自然很不是滋味。他認為，今天換作任何人當美國總統都一樣，只要試圖改善台美關係、只要不對中國友善，都會被國民黨質疑民進黨政府在「押寶」。如果拜登上任後一樣對台灣友善，他已經可以預見國民黨又要質疑政府「押寶」拜登了。
林俊憲強調，國民黨口口聲聲講的押寶，實際上並不是押川普或拜登，而是台灣人押美國、國民黨卻押中國的問題。無論美國總統是誰，台灣人已經很明確表態，不可能接受專制的中國。倒是把全部身家都押在中國身上的國民黨，是否跟台灣人的利益有所衝突？
最後，林俊憲反擊，在台美關係這件事上，任何人都有資格對政府提問，就國民黨最沒資格。新聞來源為Newtalk 新頭殼