中捷通車前藍綠立委會勘　蔡其昌、林佳龍請地方多配合

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林佳龍部長說，台中捷運綠線即將通車，延伸線分別到台中大坑及彰化市，交通部也在10月審查通過，感謝蔡其昌副院長及各位委員的全力促成。台中捷運綠線除串連台中跟彰化，更在烏日三鐵共構串聯高鐵及台鐵，大台中軌道運輸正式進入三鐵共構時代。
林佳龍說，大家十分關心捷運藍線規劃，請台中市政府加速綜合規劃，一但完成規劃交通部將會加速審查。至於如何將捷運與台鐵串聯，交通部已經核定通過大慶車站到烏日車站間的鐵路高架化71億元。另外海線的部分，鐵路雙軌化中央會來負責，但涉及高架化與場站開發事宜，地方政府必須盡快來解決。
陳柏惟委員表示，捷運綠線各站仍有停車位不足或未規劃的問題，降低市民搭乘意願，期盼市府能儘速盤點並提出相關改善方案。
台中市副市長黃國榮代表市府陪同，他說，市府非常重視捷運通車，特別感謝交通部協助，市長盧秀燕近期將宣布試營運時間，期間全線免費搭乘。他說，包括綠線向北延伸到大坑，向南延伸到彰化，若依定時程還要10才完工，真的太久了，請中央及各單位多幫忙加速時程。
彰化縣長王惠美也到場爭取捷運綠線延伸作業加速，對此，林部長說，綠線延伸往北串聯大坑、往南連結彰化，未來搭配捷運藍線及山海環線可共構一個完整路網，目前綠線延伸可行性研究已轉呈國家發展委員會審核，交通部會給予支持；蔡副院長也表示，中央會配合台中山海環線鐵路雙軌化。
台中市交通局長葉昭甫強調，台中捷運綠線是大台中第一條捷運，從去年持續盤點、確認，均依原訂進度檢討各項準備作業，包含工程品質檢核、營運前準備作業（如消防安全檢查無虞、無障礙設施完善等）及聯外交通等，市府嚴陣以待；此外，法規面制定大眾捷運系統六大自治規則，交通配套則調整捷運沿線公車路線、增設車站周邊iBike點位與停車格，並規劃公車停靠區、小客車臨停區、計程車招呼站等，經專家學者實地履勘確認，屆時歡迎市民體驗。
新聞來源為Newtalk 新頭殼