中捷通車前藍綠立委會勘　蔡其昌、林佳龍請地方多配合

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

中捷通車前藍綠立委會勘　蔡其昌、林佳龍請地方多配合

新頭殼newtalk

calendar_today2020-11-09 18:17:58

▲ （圖／新頭殼）
▲ 台中捷運即將通車，立法院副院長蔡其昌今（9）邀集交通部考察台中捷運綠色營運前改善計畫及延伸段計畫辦理情形。（圖／新頭殼）
台中捷運即將通車，立法院副院長蔡其昌今（9）邀集交通部考察台中捷運綠色營運前改善計畫及延伸段計畫辦理情形，交通部長林佳龍、立法委員何欣純、江啟臣、楊瓊瓔、陳柏惟及台中副市長黃國榮、彰化縣長王惠美等人皆出席，蔡其昌呼籲市府與交通部莫忘鐵路環狀線規劃，別讓原縣區邊緣化，林佳龍則特別提到，大慶站到烏日站的高架化，中央會依規定補助50餘億，呼籲地方政府只要編列部分預算，就能優先讓山線優先全線高架化。
我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡其昌說，除了捷運綠線，打造台中環線鐵路，才能讓讓台鐵捷運化有效串連起台中市大眾運輸網絡，雙軌部分中央願意全力來支持，但場站的設立必須達到捷運化，也就是必須將場站與捷運相互串聯，希望台中市政府來趕快將這個計畫持續推動，如此才能將城市縫合，解除台中市民心中對原縣區邊緣化的擔憂。
林佳龍部長說，台中捷運綠線即將通車，延伸線分別到台中大坑及彰化市，交通部也在10月審查通過，感謝蔡其昌副院長及各位委員的全力促成。台中捷運綠線除串連台中跟彰化，更在烏日三鐵共構串聯高鐵及台鐵，大台中軌道運輸正式進入三鐵共構時代。

林佳龍說，大家十分關心捷運藍線規劃，請台中市政府加速綜合規劃，一但完成規劃交通部將會加速審查。至於如何將捷運與台鐵串聯，交通部已經核定通過大慶車站到烏日車站間的鐵路高架化71億元。另外海線的部分，鐵路雙軌化中央會來負責，但涉及高架化與場站開發事宜，地方政府必須盡快來解決。

陳柏惟委員表示，捷運綠線各站仍有停車位不足或未規劃的問題，降低市民搭乘意願，期盼市府能儘速盤點並提出相關改善方案。

台中市副市長黃國榮代表市府陪同，他說，市府非常重視捷運通車，特別感謝交通部協助，市長盧秀燕近期將宣布試營運時間，期間全線免費搭乘。他說，包括綠線向北延伸到大坑，向南延伸到彰化，若依定時程還要10才完工，真的太久了，請中央及各單位多幫忙加速時程。

彰化縣長王惠美也到場爭取捷運綠線延伸作業加速，對此，林部長說，綠線延伸往北串聯大坑、往南連結彰化，未來搭配捷運藍線及山海環線可共構一個完整路網，目前綠線延伸可行性研究已轉呈國家發展委員會審核，交通部會給予支持；蔡副院長也表示，中央會配合台中山海環線鐵路雙軌化。

台中市交通局長葉昭甫強調，台中捷運綠線是大台中第一條捷運，從去年持續盤點、確認，均依原訂進度檢討各項準備作業，包含工程品質檢核、營運前準備作業（如消防安全檢查無虞、無障礙設施完善等）及聯外交通等，市府嚴陣以待；此外，法規面制定大眾捷運系統六大自治規則，交通配套則調整捷運沿線公車路線、增設車站周邊iBike點位與停車格，並規劃公車停靠區、小客車臨停區、計程車招呼站等，經專家學者實地履勘確認，屆時歡迎市民體驗。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

林佳龍說，鐵路雙軌化中央會來負責，但涉及高架化與場站開發事宜，地方政府必須盡快來解決。 唐復年/攝
林佳龍說，鐵路雙軌化中央會來負責，但涉及高架化與場站開發事宜，地方政府必須盡快來解決。 唐復年/攝
 
林佳龍及多位立委試乘台中捷運。 唐復年/攝
林佳龍及多位立委試乘台中捷運。 唐復年/攝
 
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

金馬57「準影后」競爭激烈，獎落誰家搶先預測

金馬57「準影后」競爭激烈，獎落誰家搶先預測

繼續作答
您支持18歲公民權嗎？

您支持18歲公民權嗎？

繼續作答
美大選拜登勝！您覺得台美關係會如何改變？

美大選拜登勝！您覺得台美關係會如何改變？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀