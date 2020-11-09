影／林佳龍：國道一號增加車道　提升彰化員林路段容量

立法院交通委員會今（9）日上午考察彰化及台中地區交通建設，交通部長林佳龍說，國道一號平日上下班、連續假期，彰化路段出現多處車流瓶頸點及常態性壅塞，目前交通部高速公路局優先針對彰化瓶頸路段3座跨越橋辦理改建，在現有路線上增加一個車道來提升彰化員林路段容量，以紓解壅塞。

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▲立法院交通委員會今（9）日上午考察彰化及台中地區交通建設。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.09）

× ▲立法院交通委員會今（9）日上午考察彰化及台中地區交通建設。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.09）

彰化縣長王惠美以及民代陪同交通委員與交通部長林佳龍等人，前往捷運高鐵台中站、田中及二水考察「捷運綠線營運前改善計畫及延伸段計畫辦理情形」、「國道一號高速公路壅塞路段改善計畫(彰化至員林段)」、「東彰道路南延段進度與未核定路線(152線)」、「南彰化地區銜接國道三號路網銜接問題」等交通議題，王惠美呼籲行政院儘速核定臺中捷運綠線延伸彰化，並請部長優先核定補助「縣道152線（溪州榮光路至二水民生路段）拓寬工程」經費4.95億元。

王惠美說，彰化縣是六都以外第一大縣，但是也是最窮的縣，統籌分配款是最少的，很多的經費有賴於中央給予補助，謝謝中央長官對於彰化縣的支持，大家一起努力讓彰化更好、更棒。

▲地方民代熱烈向交通部長林佳龍爭取地方建設。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.09）

× ▲地方民代熱烈向交通部長林佳龍爭取地方建設。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.09）

田中鎮長洪麗娜表示，田中在彰化東南角，人口將近4萬2千人，因為有中央及地方長官的注意，也挹注了許多資源，包括高鐵彰化站、田中高鐵特定區等，而在農地重劃當中也讓田中鎮規劃得很好，希望這裡交通更便利，道路部分，東彰道路剩南延段，在鐵路部分感謝交通部長於年初到台鐵站做說明，從高鐵彰化站要用高架連結到台鐵田中站，連結一個台灣首條的鐵道之旅，讓她覺得很感動。

▲彰化縣長王惠美說，彰化縣是六都以外第一大縣，但是也是最窮的縣，統籌分配款是最少的，很多的經費有賴於中央給予補助。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.09）

× ▲彰化縣長王惠美說，彰化縣是六都以外第一大縣，但是也是最窮的縣，統籌分配款是最少的，很多的經費有賴於中央給予補助。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.09）

林佳龍指出，另一個大家關心的鐵道運輸，高鐵彰化站連結台鐵經二水到集集支線，其實到國發會未獲通過，這方案包括台鐵到高鐵的高架化，而且未來車輛是一車到底，但集集支線的改善包括銜接與系統的選擇等需要24億，這一條已列入前瞻計畫，預算一定到位，大家放心，並從新去定位高鐵彰化站是除了南北城際交通通勤以外，很重要的就是觀光鐵道，這樣才能讓彰化高鐵站成為進出南投最重要的動線。