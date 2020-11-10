輝瑞疫苗90%有效！股市瘋漲 川普、拜登齊讚：太棒了
輝瑞疫苗90%有效！股市瘋漲 川普、拜登齊讚：太棒了
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-10 07:18:31｜update2020-11-10 07:20:20
美國知名製藥大廠輝瑞( Pfizer ) 9 日宣布，正在研發中的新冠病毒疫苗，臨床試驗顯示其預防感染的有效率達 90% 以上，為人類抗擊新冠病毒大流行以來的一大重要里程碑，不僅美股應聲上漲，現任總統川普與民主黨候選人、同時也被認為是下屆總統當選人的拜登，皆齊聲祝賀，聲稱這消息真是太棒了。
綜合外媒報導，疫苗研發取得重大進展的消息傳出後，川普隨即在推特發文說：「疫苗即將上市。有效率達 90％ 。好消息！」至於對手拜登也在過渡政府的官方推特發聲明指出，感謝研發疫苗的人員帶來這樣的好消息，但也不忘提醒雖然研發有了進展，但在美國普遍接種疫苗還需好幾個月的時間落實。《美國之音》引述分析指出，川普之所以在此次大選中落後拜登，關鍵就在於發生了這場改變美國和世界的新冠病毒大流行，不少網友在看到疫苗研發進度的消息後也感嘆，若消息早一個月出來，大選的結果可能就會有所不同。
《紐約時報》也聲稱，川普在疫苗研發開始前，就把賭注押到輝瑞和其夥伴公司身上，並在 7 月 22 日就向這 2 家公司下了採購訂單，並在疫苗開發過程中不斷詢問進展和確切完成的時間。輝瑞公司將在本月向美國食品與藥物管理局提出緊急審批申請，預計今年年底前向市場投放可供 1500 萬至 2000 萬人使用的疫苗。報導並引述美國田納西范德比爾特大學醫學院傳染病專家威廉·沙夫納（ William Schaffner ），以及牛津大學傳染病專家彼得·霍比（ Peter Horby ）的看法，認為「這個有效率數據確實意義非常重要」、「看到疫苗取得積極成果，對抗擊新冠病毒來說是很好的兆頭。」