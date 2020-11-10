NBA／ESPN預測本屆選秀前9順位人選 球三弟有望成狀元
NBA／ESPN預測本屆選秀前9順位人選 球三弟有望成狀元
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-11-10 09:20:32
由於今年是選秀小年，沒有像去年Zion Williamson那樣的超級新秀，因此許多球隊對於前三順位都持觀望態度，但在試訓賽告一段落後，目前情況已經明朗許多。《ESPN》Jonathan Givony認為前9順位人選大概都已經確定，「球三弟」LaMelo Ball很有可能是本屆狀元。
此前曾傳出Ball可能會掉出前３順位，不過隨著Anthony Edwards試訓表現不佳，而手握狀元籤的灰狼陣中已經有Karl-Anthony Towns，不太可能選擇James Wiseman的情況下，Ball反而逆勢看漲，有望成為本屆狀元。不過Givony在文中表示，順序或許有所不同，但前3順位幾乎就確定是這3人了。另外，4-9順位的人選也已經呼之欲出，分別是Deni Avdija、Isaac Okoro、Onyeka Okongwu， Tyrese Haliburton、Obi Toppin和Patrick Williams。