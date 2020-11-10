NBA／ESPN預測本屆選秀前9順位人選　球三弟有望成狀元

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

NBA／ESPN預測本屆選秀前9順位人選　球三弟有望成狀元

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-11-10 09:20:32

Lamelo Ball
▲澳洲聯賽後衛Lamelo Ball。（圖／美聯社／達志影像）
由於今年是選秀小年，沒有像去年Zion Williamson那樣的超級新秀，因此許多球隊對於前三順位都持觀望態度，但在試訓賽告一段落後，目前情況已經明朗許多。《ESPN》Jonathan Givony認為前9順位人選大概都已經確定，「球三弟」LaMelo Ball很有可能是本屆狀元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
此前曾傳出Ball可能會掉出前３順位，不過隨著Anthony Edwards試訓表現不佳，而手握狀元籤的灰狼陣中已經有Karl-Anthony Towns，不太可能選擇James Wiseman的情況下，Ball反而逆勢看漲，有望成為本屆狀元。
不過Givony在文中表示，順序或許有所不同，但前3順位幾乎就確定是這3人了。
另外，4-9順位的人選也已經呼之欲出，分別是Deni Avdija、Isaac Okoro、Onyeka Okongwu， Tyrese Haliburton、Obi Toppin和Patrick Williams。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

金馬57「準影后」競爭激烈，獎落誰家搶先預測

金馬57「準影后」競爭激烈，獎落誰家搶先預測

繼續作答
金馬獎頒獎倒數！誰是你心目中的最佳男主角？

金馬獎頒獎倒數！誰是你心目中的最佳男主角？

繼續作答
你最想與《鬼滅之刃》哪位鬼殺隊成員一起執行任務？

你最想與《鬼滅之刃》哪位鬼殺隊成員一起執行任務？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀