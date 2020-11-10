股匯兩樣情！台股一度跌近50點、台幣升逾3角觸28.51元
股匯兩樣情！台股一度跌近50點、台幣升逾3角觸28.51元
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-11-10 09:54:00｜update2020-11-10 10:05:01
在民主黨候選人拜登贏得美國總統大選之後，跨國大藥廠輝瑞宣布旗下新冠疫苗達90%有效，美股道瓊與標普500指數雙雙創下新高，但科技股則收黑。台股在創下歷史新高後，今（10）日開盤跌36.82點，加權股價指數以13090.65點開出，雖然一度翻紅小漲14.75點，但後繼無力又回跌近50點，目前拉回平盤之下震盪，小跌7點左右，倒是新台幣兌美元持續升值，早盤一度觸28.51元、強升3.15角。
在美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技夥伴BioNTech宣布，聯手研發的新冠肺炎疫苗第3期臨床試驗初步分析顯示預防效果超過90%，也為終結這場傳染病大流行帶來希望，美股道瓊工業指數飆漲834點，創5個月來新高，漲幅2.95%，收在29157.97點，標普500指數盤中也一度創歷史新高，終場上漲41.06點，漲幅1.17%，收在3550.5點，不過，以科技股為主的那斯達克指數終場則下跌181.45點，跌幅1.53%，收在11713.78點。在美股大漲帶動下，亞股包括韓股及日股今日早盤走揚，反倒台股在昨日收盤創下歷史新高後，今日指數開盤下跌36.82點，以13090.65點開出，雖然在聯電、國泰金、富邦金等權值股逆勢走揚下，指數一度翻紅，但漲幅有限，最高來到13142.22點、小漲14.75點，隨後回跌， 一度跌47.22點，來到13080.25點，目前拉回平盤之下震盪，仍跌7點左右。不過，在美國大選不確定因素漸消除，加上新冠疫苗有新進展，市場避險需求降低，美元、日圓走貶，亞洲主要貨幣兌美元偏升，人民幣兌美元中間今日來到6.5897元，較前一交易日上升226基點，而新台幣兌美元今日早盤也強升3.15角之多，一度來到28.51元，只是若與前一交易日盤中高點曾見28.498元相較，今日新台幣兌美元表現也是相對偏弱。