國民黨抬豬杯葛議事　蘇貞昌：如果豬會講話一定也煩死

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國民黨抬豬杯葛議事　蘇貞昌：如果豬會講話一定也煩死

記者鄭宏斌／台北報導

calendar_today2020-11-10 10:22:52

蘇貞昌
▲對於國民黨團多次抬出道具豬、在立法院議場內杯葛議事，行政院長蘇貞昌說，如果那隻豬會講話，一定也覺得煩死了，到底有完沒完？（圖／記者鄭宏斌攝，2020.11.10）
國民黨立院黨團今（10）日第8度杯葛行政院長蘇貞昌上台提出施政報告、並備質詢。對此，蘇貞昌受訪時批評，國民黨團每天抬著一隻道具豬進進出出，如果那隻豬會講話，一定也覺得煩死了，到底有完沒完？
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蘇貞昌說，國民黨團一直用這個手法讓立法院不能正常運作，訴求也一變再變。當國際情勢變化的時候，武漢肺炎又發生二波疫情在世界各地蔓延的時候，人民想知道政府要怎麼樣做，以及很多事情需要讓人民瞭解，其他黨的立委也要質詢，卻被國民黨團動員阻擋，「每天只抬著一隻道具豬進進出出，如果那隻豬會講話，一定也覺得煩死了，到底有完沒完？」
蘇貞昌指出，過去他也已經多次在立法院報告，甚至對於美豬美牛也專案報告過，也接受質詢過，怎麼現在對於地方最需要了解的行政院施政、對各地方的建設、要推動的各種軌道建設、教育、紓困，地方補助等等，反而沒有進行報告跟詢答？

蘇貞昌說，這一定不是地方大家的期待，希望國民黨團能早一點讓他上台報告，不要再這樣子阻擋，讓立法院能正常運作。
蘇貞昌也說，馬政府的時候開放美牛進來，大家清清楚楚這些美牛都是有萊克多巴胺的，人民吃了8年，也是事實。現在政府就是根據國際的標準、聯合國的標準，政府一定嚴格管理、清楚標示，請大家放心。
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