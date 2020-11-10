新冠肺炎疫苗有進展 蘇貞昌：循管道協議爭取

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蘇貞昌說，同時，我希望國內的疫苗早日也研發出來，政府都予以支持。
媒體追問，行政院各項大型會報是否再開？蘇貞昌回答說，其實行政是非常機動、並且有效，而且是看結果的。台灣的防疫被世界公認做得最好，紓困也做得最快，同時三倍券也得到最好的效果，甚至上個禮拜在報告三倍券的成效，不只是從數字看出來，列席的相關六都首長代表也一致希望再擴大、再延長，可見當初政府要做三倍券，國民黨一直說要發現金比較好，那現在結果出來，就可以知道政府雖然一時會受到各種抨擊，或有些人從各方面提出各種講法，政府都認真地聽，謙卑嚴肅地研討，但政府就是要把結果做出來，做到最有效。
蘇貞昌指出，在防疫期間，政府要求大家盡可能不必聚會，且保持防疫有效社交距離等等，政府當然要帶頭做，而政府的作法過去當然有各種大型會議，集合很多的人討論很多題目，現在不要再進行大型聚集，而用各種題目分開，專案會議雖然比較小，卻是比較機動，同時也真的達到防疫效果。
蘇貞昌說，一方面享受著防疫的效果，一方面又來罵政府，這樣做其實是不公平的，對公務人員也不合理，但現在確實兩百多天已經零本土確診，所以政府也陸續就相關的會議進行，那這就是政府機動靈活運用。最重要的是，結果要好才有效。
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