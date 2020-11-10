NBA／「魔球」火箭瓦解？替補後衛Rivers也將跳出合約
NBA／「魔球」火箭瓦解？替補後衛Rivers也將跳出合約
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-11-10 11:20:03
休士頓火箭在今年季後管理層大震動，總管Daryl Morey離開加盟費城76人，而總教練Mike D'Antoni則是到籃網擔任助教，外界對於他們新賽季的表現並不看好，而雪上加霜的是，替補後衛Austin Rivers也宣布他將跳出合約。
被球迷戲稱為「太子」的Rivers，今年28歲，他在2018-19賽季中來到火箭，立刻就成為球隊後場相當重要的一員。今年例行賽場均可以得到8.8分，然而到了季後賽只剩下4.8分，他的失常發揮，被認為是火箭慘敗給湖人的重要原因。Rivers本季只拿217萬美元的年薪，今年休賽季擁有一個243萬美元的球員選項，他可以選擇跳出合約、來到自由市場試水溫，他也決定這麼做。
「這就是我和我的經紀人正在做的事情。我很可能跳出合約，出現在自由球員市場上。不過我愛休斯頓，火箭仍然是我的主要選擇之一。但也還有其他的球隊，你至少應該看看最好的情況。」Rivers在播客節目中如此說道。隨著Morey的離開，以及新教頭Stephen Silas的上任，火箭下一季的打法應該會有所變動，而這也是Rivers會納入考慮的一個重要因素。