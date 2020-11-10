藍灰領年薪大勝白領 醫療服務、技術人員獎金成長近8成
藍灰領年薪大勝白領 醫療服務、技術人員獎金成長近8成
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-11-10 11:22:56
人力銀行今（10）日公布《台灣地區薪資福利調查報告》，受到新冠肺炎疫情影響，職場薪資也有所變化，全體平均年薪總額64.1萬，藍灰領表現大勝白領，在6種年薪總額高於全體平均藍灰領職缺中，營建業相關更佔了4種，而受到疫情影響，醫療服務業也是薪資黑馬，變動獎金大幅成長近8成。
全體平均年薪總額64.1萬，藍灰領表現不俗！甚至大勝白領。6種藍灰領職缺年薪總額高於全體平均，其中4個與營建相關，包含營建主管（年薪107.2萬）、工地監工/主任（年薪71.8萬）、營造工程師（年薪65.8萬）、水電工程師（年薪65萬），反映近期房地產火熱，甚至引來央行示警房市泡沫，104人力銀行11月線上工作數，營建相關產業增幅更達41%，在藍灰領當中，營建主管年薪高居榜首，同為主管職，已超越業務主管、產品企劃主管、mis網管主管、財會主管、人資主管、行銷企劃主管、以及品牌公關等主管。而企業需求量最大的前五大職缺，因疫情影響程度、以及消費型態改變而有兩極反應，電商普及壓縮電話行銷人員的業績，電銷人員年薪總額大降27%，身處疫情重災區的餐飲類相關行業，西點/糕點師、中餐、西餐廚師今年薪資皆為負成長，逆風成長的則有常年缺才的資訊軟體系統類人員，以及藍灰領操作、技術、維修類人員。
104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄分析，月本薪屬於相對穩定的薪資項目，但今年受到疫情的影響，部分產業的月本薪鬆動，降幅最大的是住宿業-14.5%，其次是倉儲運輸業、以及電腦消費性電自製造業，反之，升幅較大的是民生消費製造業14.6%、金融投顧業10.4%、以及醫療服務業7.5%。醫療服務業也因防疫用品銷量大增，變動獎金大幅成長77.8%，以國內第一家上櫃的醫療用品零售通路公司杏一醫療為例，最近2年平均調薪高達7.19%，杏一醫療執行副總經理魏子文說，因應門市持續擴張，除正職人員外，兼職人員今年調薪幅度也有5.03%，大台北地區起薪，門市銷售人員學士可達30800元，每月還有額外的業績獎金與門市營運利潤分紅，整體薪資高於業界水平且穩健成長。