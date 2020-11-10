清晨低溫16.3度！梵高颱風攜水氣擾台 濕涼天氣到周六
清晨低溫16.3度！梵高颱風攜水氣擾台 濕涼天氣到周六
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-11-10 11:34:28｜update2020-11-10 11:34:37
受到東北季風影響，今（ 10 ）日清晨最平地低溫為桃園市茶改場的 16.3 度，氣象局表示，今晚至明日清晨北部及東北部氣溫偏低，明日白天後雖然氣溫略回升，但台灣天氣仍受東北風影響，加上梵高颱風夾帶水氣，預估在周六以前台灣都會是濕涼的天氣型態。
氣象局預報員林定宜表示，受到東北季風影響，今日至明日清晨北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，桃園以北及台灣東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。林定宜說，明日起白天起雖然氣溫略回升，但台灣附近仍以東北風環境為主，北部及東北部天氣稍涼，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，花東地區也有局部短暫雨，其他地區要注意零星短暫雨，預估到周日、周一東北風減弱，改吹偏東風，氣溫才會稍回升，除北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲。颱風動態部分，林定宜指出，輕度颱風「梵高」今日上午 8 時中心位置在鵝鑾鼻東南方 1,290 公里海面上，以每小時 16 公里速度，向西北西轉西進行，預估明日增強為中颱的機率最大；其外圍環流水氣周四起將會影響台灣，迎風面的北部及東北部地區降雨機率增加，周五中南部山區也會有局部短暫雨，周六水氣逐漸減少，但北部及東北部地區仍要注意降雨。