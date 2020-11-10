政府滿意度下滑？5成民眾認為治安差、4成不滿意疫苗政策
政府滿意度下滑？5成民眾認為治安差、4成不滿意疫苗政策
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-10 11:56:20
國民黨文傳會今天（10日）上午，在黨中央召開「蔡政府倒行逆施 行政院荒腔走板 全民認證！」記者會，並且公佈委外民調公司所做出的最新民調。其中七成民眾反對蘇貞昌「疫情間不召開治安會報」的說法，近五成民眾認為台灣治安變得比以前更差，更有超過六成民眾對於「小燈泡事件」過後，政府四年補強社會安全網的表現感到不滿。
國民黨文傳會主委王育敏表示，蔡政府近期螺絲全鬆，除了遭爆行政院用人民納稅錢養網軍、治安會報等十餘項法定會議沒開等諸多違法怠惰事件頻出，民調結果更凸顯，蔡政府的荒腔走板就連泛綠民眾都看不下去。就近日來行政院的雇員，在上班時間製作網軍圖片，匿名攻擊在野黨立委，也有超過五成的泛綠支持者認為違反行政中立。此外，針對台灣東洋公司日前公開表示，取得德國新冠肺炎疫苗代理權，不過日前又宣布計劃失敗，除了讓在野黨批評執政當局，疑似有股市炒內線坑殺散戶的狀況外，更有超過四成的民眾，不滿執政當局取得或研發新冠肺炎疫苗的舉動與作為。國民黨方面也呼籲，政府應更積極協助業者研發疫苗以及取得國外的疫苗進口，為人民爭取時間、化解憂慮，並防止臺灣的經濟持續窒息。而針對馬來西亞籍女大生遭到殺害一事，也讓近五成的民眾認為台灣治安變差；而總統蔡英文2016年就職典禮時，表示「一個政府不能永遠在震驚，未來必須全力防止悲劇一再發生、強化台灣社會安全網。」2020年連任就職典禮更承諾，未來4年要把社會安全網做得「更綿密」，然而民調結果顯示，有六成民眾已經對其「社會安全網」補破表現給予不及格評價。