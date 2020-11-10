大江生醫：未來核酸檢測價格將減半　盼愛用國貨

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林詠翔表示，目前檢測費用大約在新台幣6000元至10000元間，預料未來邊境開放檢測普及化後，費用將減半可望降至3000元，儘管各國邊境進出量因疫情降至6%至7%的量，預料全球機場進出至少有3000萬人次，一個月就有10億商機。
林詠翔也呼籲，其實台灣有很好的醫療科技跟產業，不要浪費一場危機帶來的新機會，期盼台灣能愛用國貨，也期待政府單位能秉持推廣農產品外銷的精神，一起協助產業打世界盃。
林詠翔指出，子公司大江基因推出高通量QVS-96S全自動檢測平台，結合機械手臂，將檢測流程全面自動化，不僅解決實驗室人力耗費問題，避免高強度工作產生的人為失誤外，檢測速度更較原有程序快10倍，一台QVS-96S的檢測量可抵20間檢驗所，一天檢測量高達1800個以上。
林詠翔表示，新設備繼通過美國FDA註冊列名後，日前再取得歐盟CE認證，目前在手訂單已有2台，未來將瞄準美國與歐洲各國市場，期能防範歐美各國邊境疫情擴散。
今天記者會中，AR智慧眼鏡也相當吸睛，台灣廠商佐臻與國際大廠EPSON共同合作研發的AR智慧眼鏡將影像醫療CT轉換成3D，與現場手術實境虛擬化呈現，佐臻董事長梁文隆表示，透過AR智慧眼鏡可以將所有訊息均擷取在空中，取代實體螢幕，為未來遠距醫療的實現提供重要關鍵技術，5G世代的來臨也讓AR在醫學的應用更快實現。（編輯：黃國倫）1091110