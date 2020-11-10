體育局長公器私用又嗆下屬 柯文哲難緩頰：我罵得比他兇
體育局長公器私用又嗆下屬 柯文哲難緩頰：我罵得比他兇
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-10 14:58:16｜update2020-11-10 15:14:29
台北市長柯文哲今天（10日）下午繼續進入議會進行市政總質詢。國民黨台北市議員李柏毅在質詢時，踢爆台北市體育局長李再立，公器私用將局內會議室用於與自己的學生面談，爭議遭到揭露後，更在局務會議中公然威脅下屬，直言「你整我比較容易，還是我整你比較容易？」引發討論。對此柯文哲還是為李再立緩頰，表示偷錄音不好，不過議員戴錫欽則反問「是不是你的言行比他霸凌地更嚴重，所以很難批評李再立？」柯文哲則表示「對」引發現場譁然。
李柏毅在市議會部門質詢時，先是揭發李再立透過職務之便，透過使用體育局的會議室，與自己在國體大的研究生進行面談。不過當時卻遭到李再立反駁，表示面談都是在下班時間後，沒有任何問題。不過李柏毅質疑，局內的會議室本來就是要用於公務，但李再立卻用來處理不相干的研究生問題。對此李再立僅表示，若議員覺得行為不當，可以送交政風處調查。不過該事件風波並未就此停歇，今天市政總質詢時，李柏毅再揭露局務會議內的錄音檔，李再立向下屬語帶威脅表示「你整我比較容易，還是我整你比較容易？」批評李再立公器私用遭揭露後，竟回頭威脅下屬。對此柯文哲僅緩頰表示「我常常講得比這個還兇，有人在底下偷錄音一定被我槍斃，這是很爛的文化」。而戴錫欽質詢時，也針對李再立的爭議反問柯文哲，「是不是因為你的言行，平常在會議裡面，比他霸凌地更嚴重，所以我覺得你很難批評他？」沒想到柯文哲也直言不諱點頭表示「對」，引起在場一陣譁然。戴錫欽也表示這就是台北市政府現在上行下效的結果。「因為你平常霸凌員工的言詞比這個更犀利更難聽的都有啊！」戴錫欽說，「雖然外界觀感可能很不好，也覺得不恰當，你也覺得有檢討空間，但是你的言行就是如此，那你怎麼要求下面的人不能這樣子呢？」