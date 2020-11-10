「96自転車–彰化讚」　全台最經典的城市繞圈賽

全台最經典繞圈賽「96自転車-彰化讚」11月15日即將登場，今年賽事移師到素有台版「兼六園」美稱的彰化永靖鄉「成美文化園」舉行，以成美文化園做為起點和主賽場，賽事維持傳統特色，挑戰組賽道將騎進東南亞首座國際級試車場ARTC，競賽組則在台一線奔馳，總計40公里，是全台最經典的城市繞圈賽。

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頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡說，創辦人魏應充對於家鄉發展的關心，魏家永靖出身，去年引進「96自転車系列賽 彰化讚」國際自由車賽，今年特地將賽事移師到永靖鄉，並以成美文化園做為起點和主賽場，選手可以沿途騎遊「苗木之鄉」永靖的田園風光，也能在補給站、週邊攤位，品嘗中草藥養生小吃，活動結束後還可以逛逛廟宇和百年歷史建築，讓身心舒暢療癒。

今年全球受到新冠肺炎影響，體育運動進入寒冬，但「96自転車-彰化讚」仍如期舉行，並結合彰化在地文化，舉辦車聚嘉年華。永靖鄉長詹木根表示，今年「彰化讚」永靖要以地主隊模式，讓全台騎友認識永靖，同時，永靖也以日本「日本盃」的主辦城市櫪木縣為目標；主辦單位「96自転車」特別提供報名騎友「永靖好食券」，讓車友能走進永靖巷弄老街，騎車之餘還能品嚐台灣在地的銅板古早味。





主辦單位表示，備受車友的高度期待的這場賽事，路線相當「佛系」，全是平路、沒有爬坡，一次就上手，跨足老中青、全家同樂都可以。活動路線也結合永靖在地特色，補給站提供中草藥熬煮的消渴茶、艾草中藥草麵線，現場活動攤位販售在地特產荖葉茶葉蛋、美顏系洛神花茶，完賽禮還贈送山藥手工麵線、草本養生艾草足浴包，讓選手騎完車回家泡腳舒緩、不「鐵腿」。

▲備受車友的高度期待的這場賽事，路線相當「佛系」，全是平路、沒有爬坡，一次就上手，跨足老中青、全家同樂都可以。（圖／Nownews 拍攝）

永靖鄉共好協會理事長陳雍讓表示，永靖鄉為中草藥故鄉，本次活動特地量身打造最養生的補給站，由四芳村動員社區婆婆媽媽提供沿途最暖心的小吃，有準備中藥草煮的消渴茶，還有中草藥麵線，要讓大家吃飽吃好、補充體力繼續騎車。