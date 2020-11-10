議員砲轟斗南飽受臭味　張麗善議會當場抜官環保局長

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蔡東富質詢表示，一年多來，民眾不停反應空氣瀰漫臭味，從郊外一直到市中心，讓民眾忍無可忍紛紛檢舉或向議員投訴，經調閱稽查、裁處次數統計發現檢舉稽查數未減少但裁罰次數明顯降低，因此質疑環保局稽查人員的人力、能力、調度明顯出問題，怒問環保局長任職有何功能。
由於環保局長鄭育麟答詢時，表示沒有怠忽職守，長期來除極力督促稽查取締，甚至經常在夜晚開車到斗南鎮郊和市區查訪，至於某工廠非法燃燒廢棄輪胎燃油情事，是在一個禮拜前才獲悉；因而引起蔡東富嚴詞譴責，質詢該廠商偷燒未經申請許可的燃油，卻未見環保局長有立即取締處置。
另外，鄭育麟對另案工廠遭查出重金屬污染含有毒廢污泥、氯乙烯及石油裂解煙灰等，其負責人在9月3日遭彰檢聲押獲准一案，民眾共檢舉22次，而環保局卻僅有裁處辦理審核中的記錄一事，鄭育麟答詢時也表示不知詳情，因而顯現其治理環保業務能力的不足，讓張麗善在質詢時臉色沉重，帶著幾近哽咽的當場抜官，宣布即刻解除鄭育麟的環保局長職務。
張麗善受訪時表示，今天議員質詢內容，早已耳提面命講過了，卻如此無作為，另她相當心痛，就先將環保局長調離職務，讓整個環保局都提高警覺，相信環保局應該要群策群力分工合作，來面對問題解決，尤其惡臭問題執行長期24小時監控，對於工廠進行輔導、協助改善，無法輔導的即便是勒令停工、停業都是應有的作為，保障民眾呼吸一口新鮮空氣的權利。
張麗善說，向來要求各局處室都要能站在民眾立場將心比心，體恤民眾所面臨的困境問題，要有積極找出問題所在和積極應變、解決問題的能力，並以身作則；另外，既然已做出解職環保局長鄭育麟的決定，就不便再做批評，但希望能夠有積極作為的人選來合作，不過目前還沒有人選。