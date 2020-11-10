雙11網購當心詐騙「雙綁」　專家教你這樣自保

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雙11網購當心詐騙「雙綁」　專家教你這樣自保

記者顏真真/台北報導

calendar_today2020-11-10 18:19:24

▲過去消費者上網購物，想要分期得先有信用卡才行，但現在沒有信用卡也可分期付款，有電商與租賃公司合作推出線上「無卡分期」，引發市場關注，連銀行也有興趣。（圖／記者顏真真攝）
▲適逢雙11加周年慶購物旺季，也是網路詐騙集團的「收割季」，專家提醒網購同時也要懂得自保。（圖／NOWnews資料照）
隨著新冠疫苗進度露出曙光，國內消費市場也開始進入雙11及一連串周年慶及年末購物旺季活動，也因疫期購物型態的轉變，民眾也更依賴線上購物。不過，往年購物季也是網路詐騙集團的「收割季」，尤其碰上疫情加速發展的「在家上班」趨勢，消費者一旦被綁架軟體駭入，災情恐由個人擴大至企業內部，專家提醒要懂得自保，包括安裝合法防毒軟體並定期更新、時修補電腦漏洞等，避免造成公司及消費者「雙綁」的窘境。
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KPMG安侯數位智能風險顧問公司董事總經理謝昀澤表示，往年的購物旺季，同時也是網路詐騙集團的「收割季」，駭客利用消費者線上資訊流，針對廠商、消費者進行各式個資盜取與詐騙，相信今年的雙11相關案件仍然會層出不窮。更值得注意的是，疫情期間常有企業受駭的綁架軟體，恐也將搭上這波購物熱潮。同時因WFH（在家上班）的辦公場域改變，綁架軟體透過一般的網路購物行為，從家庭蔓延至企業內部，造成公司及消費者「雙綁」的窘境。
謝昀澤說明，一般網購消費者會遭綁架軟體入侵的管道，主要是因為誤上了假購物網站，或點選了假交易溝通郵件中的連結，而遭駭客植入木馬程式，隨即電腦中的檔案會全數或部分被綁架軟體加密，並要求交比特幣付贖金，否則將永遠無法開啟檔案。

謝昀澤補充表示，近期新式綁架軟體，不只會純恐嚇要錢，和一般電商「服務」雷同，還會提供客服電郵、有客戶編號，並進行「早鳥優惠」活動，過期後會提高贖金，鼓勵受駭者早付款、早解密檔案。更有部分綁架軟體，在加密綁架前，還會先竊用受駭電腦的中的所有檔案與消費者相關個資，另行打包上暗網拍賣，將入侵任務「價值」發揮的淋漓盡致。國外也出現在加密綁架後，藉由威脅公開資訊，讓企業遭受主管機關罰款、或影響商譽及訂單之方式，提高獲取贖金之機會。

KPMG安侯數位智能風險顧問公司副總經理林大馗說明，網購消費者要判斷是否為詐騙或高風險網站，除了依據刑事局所宣導，觀察網頁上沒有公司地址、客服電話，或售價明顯低於市場行情等「一頁式廣告」詐騙特徵外，還可以再詳細觀察，如購物網站的網址複雜或難以辨識，且沒有合法網站憑證(或使用免費憑證)，亦可能是高風險網站，消費者遭騙或遭綁的機率大增。

此外，消費者同時也要做好電腦的基本安全防護，例如安裝合法防毒軟體並定期更新，及時修補電腦漏洞等。林大馗由資安面向分析，也建議消費者透過經「行動應用資安聯盟」檢測認證的網購APP進行購物，比起傳統逛網行為，因購物而遭入侵的風險，將會多一層保障。
 
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