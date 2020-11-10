負面聲量創兩年來新低！柯文哲影響力將觸底反升？

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負面聲量創兩年來新低！柯文哲影響力將觸底反升？

記者丁上程/台北報導

calendar_today2020-11-10 17:47:11

20200606 台北市長柯文哲出席水岸臺北2020端午嘉年華-龍舟點睛暨祭江大典(截圖)
▲根據QuickseeK快析輿情統計，柯文哲的負面聲量來到兩年來的新低紀錄。（圖／NOWnews資料照片）
台北市長柯文哲自從去年8月創立台灣民眾黨後，粉絲團按讚人數面臨跳水式的下降，至今經過一年兩個月的時間後，已經少了將近20萬的粉絲按讚數。不過根據QuickseeK快析輿情分析，今年10月起，柯文哲的網路聲量有觸底反升的情況。除了臉書互動數來到半年來新高外，負面的網路聲量也持續下降，10月更來到兩年來的新低紀錄。
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▲根據QuickseeK快析輿情統計，雖然柯文哲臉書粉專按讚人數，至今已經減少超過20萬，不過互動數卻來到半年來新高，有回溫的趨勢。（圖／QuickseeK快析輿情提供）
▲根據QuickseeK快析輿情統計，雖然柯文哲臉書粉專按讚人數，至今已經減少超過20萬，不過互動數卻來到半年來新高，有回溫的趨勢。（圖／QuickseeK快析輿情提供）
根據QuickseeK快析輿情統計，柯文哲臉書按讚人數最多是在2019年七月，當時有212萬人按讚，不過隨著八月創黨後，柯文哲的按讚數卻持續下降，幅度以七月到九月間最大，之後下降趨勢趨緩，直至10月也創新低，來到192萬人，經過一年兩個月的時間，少了近20萬的粉絲。不過QuickseeK快析輿情分析，雖然粉絲按讚數下降，不過粉絲專頁互動數（粉專發文數、按讚留言及分享數）則來到半年內新高。也代表著自從年初起，外界直指柯文哲聲量持續探底的態勢，目前已經開始扭轉，且有向上攀升的趨勢。
▲根據QuickseeK快析輿情統計，柯文哲今年10月的負面聲量，創下兩年來的新低紀錄；正聲量與負聲量的差距，也比兩年前連任時差距更小。（圖／QuickseeK快析輿情提供）
▲根據QuickseeK快析輿情統計，柯文哲今年10月的負面聲量，創下兩年來的新低紀錄；正聲量與負聲量的差距，也比兩年前連任時差距更小。（圖／QuickseeK快析輿情提供）
此外，根據歷年統計，柯文哲10月的負面聲量也來到兩年來的新低。根據QuickseeK快析輿情統計，近年來柯文哲負面聲量最高點，也同樣是在2019年8月創立台灣民眾黨時。而在2020年總統及立委選戰前，以及今年6月的高雄市長補選，都讓負面聲量來到數個高峰，不過六月後持續下降，10月更是直接創下兩年來的新低紀錄。表現甚至比2018年12月連任初期時好，當時正負差距為4.5萬。換句話說，柯文哲似乎已從因組黨而引發負聲量中走出，當前的網路聲量表現為近2年最佳。
不過根據分析，「親藍粉專」今年來「借柯打綠」現象，也可能是導致柯文哲聲量回溫的主要因素。柯文哲在其中的影響力僅次韓國瑜，超越江啟臣、侯友宜，彷彿親藍粉專也成為了柯粉。而從網路數據來說相較去年，柯文哲今年的表現也確實回溫，不過是否因為藍營與柯文哲有共同敵人，而將網路聲量合流，最終能對民眾黨2022年選戰，以及自己2024年的總統大選有幫助，恐怕還得靠實際選戰來驗證。
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