聖馬視力醫療專車進校園　助77名特教童揪惡視力

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黃敏惠也說，集中式特教班的孩子到醫院檢查常要花費較久的時間，非常感謝國際扶輪社捐贈視力保健醫療專車，將好的設備開進校園，並感謝聖馬爾定醫院黃勝雄副院長帶著眼科醫師郭淑貞及醫療團隊為特教孩子做視力篩檢，「時時是教育、處處是教育」黃敏惠市長強調，這部視力保健醫療專車開進校園，一方面是機會教育，一方面也讓孩子了解在篩檢中愛惜自己的眼睛。這次啟動10所國小及幼兒園共77名集中式特教班學童的視力篩檢，希望每一個孩子都有光明的未來。
黃勝雄副院長表示，很高興能與市府合作醫療專車進入校園的視力保健服務，成為教育能量的強大後盾。今天在林森國小為國小及幼兒園的集中式特教班學童進行視力檢查，往後每週二下午也將安排專車至其他9所國小及幼兒園為集中式特教班學生進行視力篩檢，共服務77位特教學童。
林森國小吳淑任校長強調，學校積極推動三項視力保健原則，｢3010｣：指導學生用眼30分鐘就要休息10分鐘；｢四電少於二｣：使用電視、電腦、手機或平板等電子產品，每天少於2小時；「SH150方案」：除體育課程時數外，每日參與體育活動之時間，每週應達150分鐘以上。希望透過本次活動宣導，讓家長一起來守護孩童的視力健康。